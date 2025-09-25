聲秀｜蘇永康親自示範《用背脊唱情歌》絕密片段曝光 學員Ryan感激用心教導
馮熙燮IG公開蘇永康絕密教學片感激教導
雖然比賽失利，但Ryan卻贏得了師徒情。賽後他在Instagram分享了比賽的幕後花絮，並公開了一段極為珍貴的影片，片中導師蘇永康為了教導他如何掌握舞台上的演出節奏，竟親自錄製《用背脊唱情歌》的示範版本，《用背脊唱情歌》是華納歌手湯令山（Gareth T）今年大熱新歌，今次由蘇永康親自示範另有一種風味，片中蘇永康鉅細無遺地指導他如何兼顧台風與演唱技巧。Ryan在長文中感激恩師阿公：「佢除左同我分享唔小技巧之外，亦有同我分享不同嘅故事。當我都係好迷惑究竟有無啲reference可以參考表演方法嘅時後，阿公二話不說，就錄左下面哩段片卑我番屋企study。」字裡行間充滿感激之情。
Ryan選唱《用背脊唱情歌》點擊奪冠反而跌入危險區
在《聲秀》第四輪比賽中，被視為潛力股的馮熙燮（Ryan）選唱了近期大熱歌曲《用背脊唱情歌》，其深情真摯的演繹方式，成功打動無數觀眾。相關表演片段在網上瘋傳，短短三日觀看次數已突破70,000大關，成為該回合點擊率最高的參賽者，人氣一時無兩。然而，在評判的最終裁決下，他卻意外地被對手Hoonry以三盞燈的姿態力壓，爆冷跌入危險區，賽果令不少支持者大跌眼鏡，感到非常惋惜。
蘇永康海選已睇中馮熙燮 師徒同日生日勁有緣
原來蘇永康與Ryan的緣份早已注定，阿公在海選時已對Ryan的歌聲「一聽難忘」，更回家向太太大讚對方是塊「靚布料」。這份欣賞延續到比賽中，阿公不僅在歌唱上指導，更在生活細節上關懷備至，Ryan透露：「阿公知我唔可以亂食野🥹，佢就會好貼心地買一杯我最鍾意嘅黑咖啡俾我☺️」。更巧合的是，師徒二人竟同在9月24日生日，蘇永康亦在Ryan的帖文下溫馨回應：「祝你生日快樂，感謝你一直對我的信任, 我們一起努力🙌」，同組的Jenny甄敏芳也有分享這段影片。
網民力撐馮熙燮係MVP 留言洗版：可以直接出道
儘管評判的決定未能讓Ryan晉級，但觀眾的眼睛是雪亮的，網民幾乎一面倒地力撐Ryan，認為他雖敗猶榮。留言區被大量支持的聲音洗版，有網民大讚：「首歌咁新又咁hit, 聽過好多cover都會relate左去原唱，但呢個version 有自己style, 成集得呢首吸引到去睇哂」。更有觀眾被其歌聲深深感動，寫下：「第一次聽呢首歌，忍唔住第一次在YouTube留言，真心被ryan感動了，唱得如此真摯 。我覺得真的是MVP」。不少網民更直言他已具備出道資格：「完全可以原地出道的Ryan 馮熙燮，請你繼續用你真摯的歌聲繼續演唱」
