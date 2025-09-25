聲秀｜蘇永康親自示範《用背脊唱情歌》絕密片段曝光 學員Ryan感激用心教導

TVB歌唱真人騷《聲秀》最新一集27歲的學員馮熙燮（Ryan）憑藉演繹《用背脊唱情歌》獲得觀眾壓倒性好評，影片上載短短3日已狂吸超過70,000點擊，成為回合之冠，豈料最終竟不敵對手跌入危險區。賽後Ryan在社交平台公開一段絕密影片，原來導師蘇永康（阿公）竟為他親身錄製教學示範！