《聲秀》驚現「小蘇永康」！馮熙燮靚聲震懾4位導師｜胡鴻鈞暖心讓愛 譚耀文竟睇到唔記得撳燈？！

昨晚（8月3日）播出的無綫歌唱大賽《聲秀》爆出全晚高潮，學員馮熙燮（Ryan）憑一曲《給你幸福 所以幸福》獲導師們高度評價，其中蘇永康（阿公）更罕有地為他預留「王牌」紅燈搶人，大讚對方是不可多得的「靚布料」！劉浩龍更驚呼馮熙燮有「小蘇永康」的影子，連譚耀文都陶醉到忘記撳燈，場面墟冚，究竟馮熙燮的歌聲有何等魔力，竟令一眾導師如此失態？