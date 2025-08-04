《聲秀》驚現「小蘇永康」！馮熙燮靚聲震懾4位導師｜胡鴻鈞暖心讓愛 譚耀文竟睇到唔記得撳燈？！
蘇永康預留王牌搶馮熙燮 劉浩龍驚呼：直頭有你風格
昨晚節目中，學員馮熙燮（Ryan）的表現成為全場焦點。原來導師蘇永康早於海選時已對Ryan「一聽難忘」，更回家向太太激讚對方，因此特意將全隊唯一的「王牌」紅燈留給他。當Ryan僅唱了數句，阿公便毫不猶豫撳下紅燈，事後更以充滿詩意的「靚布料」來形容Ryan的優質靚聲：「唱歌嘅技巧就等於一件衫嘅剪裁，剪裁可以變，但聲線同聲底就係嗰塊材料。我好喜歡呢塊材料，如果材料係好嘅，我想點樣剪都有個可塑性。」同場的劉浩龍亦被其歌聲折服，興奮表示：「直頭有啲蘇永康嘅風格添！」更笑問阿公：「嗰吓似唔似呀？所以係屬於你㗎啦。」而泳兒亦大讚：「你唔係嚟比賽，我覺得你已經係表演緊喇。」
胡鴻鈞大方讓愛 譚耀文陶醉忘撳燈
面對如此強勁的學員，導師胡鴻鈞（Hubert）雖然同樣對馮熙燮情有獨鍾，卻選擇放棄使用「王牌」爭人權利，其背後原因相當暖心。Hubert貼心地表示，一切應以學員為先：「呢個比賽應該 focus 喺學員，我会幻想你跟邊位老師得著最多，一定係阿公。」大方「讓愛」的舉動獲讚。而最搞笑的莫過於導師譚耀文，他因為太投入於Ryan的表演之中，竟然完全忘記要撳燈，直到表演結束後才如夢初醒，為了表達欣賞，他仍決定補撳黃燈，為緊張的比賽增添不少趣味，足見Ryan的舞台魅力驚人。
16歲司徒泆逆境跳唱獲讚 混血兒穎喬揀定胡鴻鈞
除了馮熙燮，昨晚亦有不少亮眼學員。年僅16歲的司徒泆（Haru）青春感十足地跳唱郭富城經典《Para Para Sakura》，更加入自信moonwalk，表現亮眼。可惜當時導師們名額手緊，未有即時撳燈，但Haru依然保持燦爛笑容完成表演，其體育精神獲鍾舒漫（Sherman）大讚：「裏面走出嚟嗰份開心同自信係好難得，你聲線跳唱嘅時候好實淨同埋好響。」最終Sherman在危險區將他救回，令他順利躋身21強。另外，丹麥西班牙混血兒穎喬（Ziva）獻唱《純真傳說》，其獨特的低音獲胡鴻鈞激讚：「我好鍾意女仔唱低音，佢把聲好有 texture。」而Ziva亦毫不猶豫地選擇了心儀的Hubert作為導師。
靚女喬美莎爆喊出局 網民力撐：下年選港姐
有晉級自然有淘汰，其中顏值備受網民關注的喬美莎（Chelsea）最終慘被淘汰，當場哭成淚人，但她擦乾眼淚後堅強表示不會放棄夢想：「這還是我的夢想，所以我會繼續努力。」場面勵志。雖然無緣晉級，但不少網民湧入討論區為她打氣，更大讚她外貌出眾，紛紛留言鼓勵她轉戰選美舞台：「個樣咁靚，唔好浪費！」「下年報名參選港姐啦，一定有得揮！」「喊都咁靚，絕對係港姐材料！」似乎已為她鋪好另一條演藝路。本集最終淘汰了文雅姿、陳芷晴、溫俊祥及喬美莎四位學員，21強順利誕生。