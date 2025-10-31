《聲秀》決賽前無綫主席許濤率一眾高層親自為8強參賽者打氣 鼓勵參賽者放鬆及享受舞台

《聲秀》決賽前夕氣氛極度緊張，電視廣播有限公司行政主席許濤在昨晚（30日）率領一眾高層專程前往探班，為8強學員打氣。許濤向眾人派發紀念品後，更語重心長勉勵一句「盡咗力就 No Regret」，《聲秀》8強正式誕生（排名不分先後）：甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia；8名學員將於11月2日晚8點舉行的決賽中一決高下、爭奪《聲秀》冠軍殊榮，屆時翡翠台將全程直擊整件盛事。

「廣東歌 代表我」為競賽主題

由陳懿德主持的《聲秀決賽 終極聲戰》將以「廣東歌 代表我」為競賽主題，冠軍得主將可以獨得10萬元獎金！決賽除有7大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並依然設有KOL及DJ 評審團評分，確保誕生最公平賽果。另為時約兩星期的「狂撐學員‧狂Loop純享」活動，將於決賽當日下午6時截止，屆時8位學員的累積播放次數將直接影響8強決賽當晚總積分及排名；截止昨晚（30日）為止，胡子貝、甄敏芳及周智敏暫穩佔「狂撐學員‧狂Loop純享」頭三甲位置，排名不分先後。

許濤深夜探班為8強學員打氣

另昨晚8強雲集電視廣播城密鑼緊鼓為決賽綵排，電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾高層，包括：總經理 (商務營運)蕭世和、財務總裁李福來、助理總經理 (企業傳訊)黃德慧、TVB MUSIC GROUP LIMITED行政總裁張仲恒專誠前往探班、為8強學員打氣。雙方先進行了簡單的自我介紹，其中三大熱門胡子貝、甄敏芳及柯雨霏自我介紹期間略顯害羞，至於「大魔王」馮熙燮則揮灑自如。主席與一眾高層還向8強學員派贈了可愛的TVBuddy掛飾紀念品，8位學員即時童心大發大讚可愛，穎喬更笑言：「我要即刻掛喺個袋。」

主席許濤金句勉勵「盡咗力就No Regret」

最後許濤勉勵8強學員決賽當晚最緊要享受及放鬆：「我想講參加今次比賽，係一個好好嘅Life Experience，同埋都希望大家識到好多好好嘅朋友，呢個都係我哋作為平台、想帶畀大家嘅Extra嘢」、「結果真係冇人知會點，祝你哋個個好運，盡咗力就No Regret」、「記住要放鬆同埋Enjoy舞台。」

聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
聲秀 許濤 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

