《聲秀》決賽前無綫主席許濤率一眾高層親自為8強參賽者打氣 鼓勵參賽者放鬆及享受舞台

《聲秀》決賽前夕氣氛極度緊張，電視廣播有限公司行政主席許濤在昨晚（30日）率領一眾高層專程前往探班，為8強學員打氣。許濤向眾人派發紀念品後，更語重心長勉勵一句「盡咗力就 No Regret」，《聲秀》8強正式誕生（排名不分先後）：甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia；8名學員將於11月2日晚8點舉行的決賽中一決高下、爭奪《聲秀》冠軍殊榮，屆時翡翠台將全程直擊整件盛事。