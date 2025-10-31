《聲秀》決賽前無綫主席許濤率一眾高層親自為8強參賽者打氣 鼓勵參賽者放鬆及享受舞台
廣告
《聲秀》決賽前夕氣氛極度緊張，電視廣播有限公司行政主席許濤在昨晚（30日）率領一眾高層專程前往探班，為8強學員打氣。許濤向眾人派發紀念品後，更語重心長勉勵一句「盡咗力就 No Regret」，《聲秀》8強正式誕生（排名不分先後）：甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia；8名學員將於11月2日晚8點舉行的決賽中一決高下、爭奪《聲秀》冠軍殊榮，屆時翡翠台將全程直擊整件盛事。
「廣東歌 代表我」為競賽主題
由陳懿德主持的《聲秀決賽 終極聲戰》將以「廣東歌 代表我」為競賽主題，冠軍得主將可以獨得10萬元獎金！決賽除有7大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並依然設有KOL及DJ 評審團評分，確保誕生最公平賽果。另為時約兩星期的「狂撐學員‧狂Loop純享」活動，將於決賽當日下午6時截止，屆時8位學員的累積播放次數將直接影響8強決賽當晚總積分及排名；截止昨晚（30日）為止，胡子貝、甄敏芳及周智敏暫穩佔「狂撐學員‧狂Loop純享」頭三甲位置，排名不分先後。
許濤深夜探班為8強學員打氣
另昨晚8強雲集電視廣播城密鑼緊鼓為決賽綵排，電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾高層，包括：總經理 (商務營運)蕭世和、財務總裁李福來、助理總經理 (企業傳訊)黃德慧、TVB MUSIC GROUP LIMITED行政總裁張仲恒專誠前往探班、為8強學員打氣。雙方先進行了簡單的自我介紹，其中三大熱門胡子貝、甄敏芳及柯雨霏自我介紹期間略顯害羞，至於「大魔王」馮熙燮則揮灑自如。主席與一眾高層還向8強學員派贈了可愛的TVBuddy掛飾紀念品，8位學員即時童心大發大讚可愛，穎喬更笑言：「我要即刻掛喺個袋。」
主席許濤金句勉勵「盡咗力就No Regret」
最後許濤勉勵8強學員決賽當晚最緊要享受及放鬆：「我想講參加今次比賽，係一個好好嘅Life Experience，同埋都希望大家識到好多好好嘅朋友，呢個都係我哋作為平台、想帶畀大家嘅Extra嘢」、「結果真係冇人知會點，祝你哋個個好運，盡咗力就No Regret」、「記住要放鬆同埋Enjoy舞台。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期