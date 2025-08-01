《聲秀》17歲陸卓謙靚仔樣電暈泳兒！失控激讚「姐姐需要你」｜華姐冠軍喬美莎性感椅子舞後突爆喊 畫面震撼

無綫歌唱大賽《聲秀》最新一集戰況白熱化！年僅17歲的「顏值擔當」陸卓謙（Jeffrey）憑住陽光笑容與一雙電眼迷倒一眾導師，令錯失搶人機會的泳兒當場大嘆可惜，更忍不住高呼「姐姐好需要一個靚仔」！另一邊廂，澳洲華裔小姐冠軍喬美莎（Chelsea）以火辣椅子舞性感登場，盡顯美好身段，卻在表演後突然淚灑當場，究竟發生了甚麼事令她情緒失控？