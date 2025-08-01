《聲秀》17歲陸卓謙靚仔樣電暈泳兒！失控激讚「姐姐需要你」｜華姐冠軍喬美莎性感椅子舞後突爆喊 畫面震撼
17歲陸卓謙陽光笑容登場 吳浩康秒出王牌搶人
在本周日晚播出的《聲秀》中，被視為「顏值擔當」的17歲陸卓謙 Jeffrey 青春洋溢登場，獻唱林一峰的《初戀》。Jeffrey在台上眼仔睩睩兼笑容燦爛，成功俘虜現場大部分導師的心。吳浩康見狀即時出動「王牌」紅燈，務求先下手為強將他搶入隊中，事後更得意表示：「紅燈係留嚟等佢（Jeffrey）架。」而上集已用掉王牌的泳兒只能望門興嘆，大感可惜地表示：「佢太靚仔啦，姐姐好需要一個靚仔。」她更對Jeffrey讚不絕口，直言：「你真係食呢行飯。」可見其魅力沒法擋，連導師都為之瘋狂！
華姐冠軍喬美莎性感椅子舞 苦練300次後竟爆喊
另一焦點落在澳洲華裔小姐冠軍喬美莎（Chelsea）身上，她以一身純白性感造型登場，大騷美背與修長美腿，並帶來葉玉卿經典名曲《擋不住的風情》。完全不懂廣東話的她，為了完美演繹，在賽前竟苦練了歌曲至少200至300次，更配上火辣椅子舞，極盡嫵媚，相當吸睛。導師鍾舒漫大讚她進步神速：「我有睇你嘅（海選）片，今次係進步咗好多，佢嘅唱法convince到我 you are being sexy, and I like that。」不過，根據官方宣傳照，Chelsea在獻唱後竟哭至梨花帶雨，狀甚我見猶憐，究竟是表演失準還是另有內情，實在令人好奇。
譚耀文聽三句即搶布子 胡鴻鈞力撐金鳴靚聲
除了兩位焦點人物，今集亦有其他實力派選手登場，令導師們爭崩頭。獻唱陳奕迅《綿綿》的布子殷（布子），僅僅唱了三句，導師譚耀文便急不及待撳下「王牌」紅燈搶人，並激動表示：「聽到第三句我頂唔順，我一定要撳…我海選嗰陣已經好欣賞佢，情有獨鍾囉只可以講。」而獻唱張學友《一生中最愛》的張津銘（金鳴），一開口亦即獲胡鴻鈞（Hubert）按下黃燈，Hubert大派勵志感言：「恭喜你，也辛苦你為我們帶來非常優秀的演出吧！」可見今集學員質素之高，競爭相當激烈。
導師名額告急變手緊 6大學員慘跌危險區
隨著比賽推進，7位導師手上的學員名額已所剩無幾，令他們在本集揀選學員時忽然變得「手緊」，態度比之前更為謹慎。上集只有2名學員跌入危險區，今集卻大幅增加至6人，情況急轉直下，令氣氛變得極度緊張。即使是一些表現優質的學員，亦因導師們的策略性考慮而要進入危險區，隨時面臨被淘汰的命運。到底最終7位導師會如何用盡手上僅餘的名額，從眾多潛力新星中挑選出心儀學員？就要密切留意本周日晚播出的《聲秀》。