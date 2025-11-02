《聲秀》決賽｜大魔王馮熙燮挑戰地獄級歌曲 甄敏芳素顏綵排照流出爭10萬獎金！

《聲秀》決賽今晚（2日）8點終極一戰，爭奪100,000元冠軍獎金！8強歌單及綵排照率先曝光，當中「大魔王」馮熙燮與柯雨霏竟揀選地獄級難度歌曲《小心地滑》及《荊棘海》硬撼，而「顏值擔當」甄敏芳淡妝綵排樣同樣省鏡，究竟誰能登上冠軍寶座？