《聲秀》決賽｜大魔王馮熙燮挑戰地獄級歌曲 甄敏芳素顏綵排照流出爭10萬獎金！
《聲秀》決賽今晚（2日）8點終極一戰，爭奪100,000元冠軍獎金！8強歌單及綵排照率先曝光，當中「大魔王」馮熙燮與柯雨霏竟揀選地獄級難度歌曲《小心地滑》及《荊棘海》硬撼，而「顏值擔當」甄敏芳淡妝綵排樣同樣省鏡，究竟誰能登上冠軍寶座？
聲秀決賽地獄歌單曝光 馮熙燮柯雨霏玩命挑戰
今晚決賽以「廣東歌 代表我」為主題，8強學員首輪自選歌單正式公開，戰況激烈！「大魔王」馮熙燮（Ryan）與柯雨霏（Ophelia）大膽挑戰公認的地獄級歌曲，分別獻唱《小心地滑》與《荊棘海》，這兩首歌極考驗唱功及穩定性，在直播決賽中選唱可謂是「玩命」之舉，足見二人爭勝決心。另外兩位唱將蕭凱恩及胡子貝亦終極晒冷，分別挑戰經典金曲《李香蘭》及Band Sound味濃的《無盡》，一向斯文的胡子貝（Matt）將會如何駕馭Rock歌，令人期待。而繼上次以《烈女》掀起話題後，周智敏（Emily）將再度挑戰唱跳經典《隆重登場》，誓要再次帶來驚喜。
甄敏芳淡妝綵排依然省鏡 胡子貝Rock爆造型搶鏡
大會同時發布了8強學員的綵排照片，讓樂迷先睹為快。被封為《聲秀》首席「顏值擔當」的甄敏芳（Jenny），即使以極淡妝容素顏上陣，依然仙氣十足，清純甜美氣息滿瀉，令人更加期待她今晚的決賽造型。另一邊廂，胡子貝（Matt）一改以往形象，以全新「搖滾Matt」造型示人，新鮮感十足。而挑戰高難度歌曲的馮熙燮（Ryan）在綵排時則狀態大勇，更被捕捉到輕鬆伸脷的「跳躍Ryan」畫面，似乎信心十足。至於柯雨霏（Ophelia）的孖辮妹造型亦相當搶眼，與她將要演唱的歌曲《荊棘海》形成強烈反差。
網上人氣投票告急 胡子貝甄敏芳穩佔三甲
除了舞台上的對決，台下的人氣戰亦進入白熱化階段。為時約兩星期的「狂撐學員‧狂 Loop 純享」活動將於今日下午6時截止，8位學員的累積播放次數將直接影響今晚決賽的總積分及排名，是決賽前哨戰的關鍵一環。根據昨晚（1日）的走勢，活動頭三甲位置依然由胡子貝、甄敏芳及周智敏穩佔（排名不分先後），可見三人人氣極高。到底這個網上排名會否成為今晚決賽結果的預演，還是會有黑馬跑出，結果難料，樂迷拭目以待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期