聲秀畢業演唱會｜3學員台上首唱新歌 馮熙燮派台作品矚目登場

《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會16位學員昨晚（18日）在旺角麥花臣場館舉行畢業演唱會，全場坐無虛席，粉絲拿著燈牌為偶像吶喊打氣。最令人驚喜的是，馮熙燮、柯雨霏、胡子貝三位學員竟然在台上首唱全新原創作品，為這場畢業演唱會增添重磅驚喜。七位導師譚耀文、蘇永康、吳浩康、胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫、劉浩龍也在台上向學員們作出最後教誨，場面溫馨感人。