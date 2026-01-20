聲秀畢業演唱會｜3學員台上首唱新歌 馮熙燮派台作品矚目登場

《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會16位學員昨晚（18日）在旺角麥花臣場館舉行畢業演唱會，全場坐無虛席，粉絲拿著燈牌為偶像吶喊打氣。最令人驚喜的是，馮熙燮、柯雨霏、胡子貝三位學員竟然在台上首唱全新原創作品，為這場畢業演唱會增添重磅驚喜。七位導師譚耀文、蘇永康、吳浩康、胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫、劉浩龍也在台上向學員們作出最後教誨，場面溫馨感人。

胡子貝搖滾新歌《情完節》率先登場

全晚演唱會由全體學員以《星戰》和《隆重登場》揭開序幕，接著胡子貝和陸卓謙一起彈結他合唱《無盡》，搖滾味十足。胡子貝更在台上首唱新歌《情完節》，讓觀眾先聽為快，展現出她離開比賽後的音樂創作實力。這首全新原創作品充滿個人風格，為她的音樂路向定下基調。

柯雨霏挑戰高難度新作《直覺型美學》

柯雨霏Ophelia也帶來了備受期待的新歌《直覺型美學》，她坦言「今晚是首次現場唱自己的新歌，這首歌難度非常之高，所以很驚自己唱得不夠好」。導師泳兒聽後大讚「剛才聽Ophelia的新歌給了我很多驚喜，她非常之有potential，又很靚，今晚感覺閃閃發亮」，並鼓勵她要更有自信。兩人其後合唱《荊棘海》，配合度極佳。

馮熙燮首支派台歌《聆聽自己的聲音》矚目登場

壓軸出場的馮熙燮Ryan更是重頭戲，他先後唱出《小心地滑》、《給你幸福所以幸福》，最後獻唱他的首支派台歌《聆聽自己的聲音》。導師蘇永康阿公特別提到「Ryan對音樂很有熱誠，他每次唱歌也令我很感動，每一次看他在IG上唱live，我和我太太也看得很開心，真的很好聽」，對這位愛徒寄予厚望。

導師們深情告白學員成長歷程

胡鴻鈞導師在台上分享「起初我很擔心會誤人子弟，在過往接近半年的時間可以令到你們成長，學到一些有用的事情」，並感謝學員們提醒了他追夢路上的初心。譚耀文則勉勵學員「一定要保持謙卑學習的態度，聽多些不同的意見，先經過分析，再融會貫通，從中你們便可以了解自己和增加自信」。

蘇永康巧遇同日生日學員成佳話

蘇永康阿公更透露了一個有趣插曲，原來他和馮熙燮竟然是同一天生日，都是9月24日天秤座。他說「起初我也不知道如何去處理他，但在去年八月底時，我才發現了一件事，原來這個人竟然是和我同一天生日，我即時回想我廿多歲時是一個什麼樣的人，我希望一個什麼類型的老師來教我帶領我，我就是用這樣的心態帶領Ryan」。

16位學員《凡星》完美收官

演唱會尾聲，一眾16位學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩、穎喬齊聚台上，以一曲《凡星》為這個畢業演唱會畫上完美句號。全場觀眾起立鼓掌，為這群年輕歌手的精彩演出喝采，也見證了他們在音樂路上的重要里程碑。

