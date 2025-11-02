《聲秀》三甲誕生 大熱馮熙燮奪冠獨得10萬 柯雨霏屈居第二

TVB歌唱比賽《聲秀》今晚（2日）舉行決賽，8強選手經過激烈競逐後，最終由馮熙燮以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，柯雨霏屈居亞軍，而胡子貝則憑《無盡》奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。比賽過程峰迴路轉，柯雨霏一度滯後令網民捏一把汗，究竟這場終極聲戰有何精彩看點？

馮熙燮《七百年後》6盞燈封王 10萬獎金袋袋平安

《聲秀》決賽分兩回合進行，首輪8強選手輪流獻唱自選廣東歌，包括胡子貝的《無盡》、甄敏芳的《愛與痛的邊緣》、周智敏的《隆重登場》等。經過首輪比拼後，柯雨霏及馮熙燮成功晉身第二回合進行1對1單挑。第二回合中，柯雨霏以《葉落冰川》獲得評判3盞燈，而馮熙燮則以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，成功贏得10萬元獎金。

胡子貝《無盡》先聲奪人 連奪兩獎成最大贏家

雖然胡子貝無緣進入決賽，但他憑藉挑戰Supper Moment原唱的《無盡》表現出色，不但以143分奪得季軍，更同時獲得「觀眾熱選聲秀大獎」，可謂今晚的最大贏家之一。比賽開始前，大會公布「狂撐學員‧狂Loop純享」分數，周智敏Emily以20分排第一，甄敏芳Jenny和胡子貝Matt分別以19分並列第二、三位，其餘學員則獲18分。

柯雨霏一度滯後驚險晉級 網民鬆一口氣

決賽過程相當緊張刺激，當大會逐個加上所有分數時，馮熙燮一直領先，而柯雨霏一度滯後，甄敏芳、周智敏更意外反超前，令現場氣氛緊張。幸好最後總分數顯示柯雨霏排第二，成功晉身決賽，網民才鬆一口氣。比賽設有7大重量級專業評審包括陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ評審團評分，確保賽果公平。

馮熙燮感言哭成淚人 感謝導師蘇永康指導

馮熙燮在奪獎後發表感受時情緒激動，更哭成淚人。他坦言自己「好麻煩」，經常「諗東諗西」，無論服裝還是燈光鏡頭都會考慮，但導師蘇永康總是拉住他說「你不如去瞓啦」。馮熙燮感激地表示：「如果冇咗你嘅格言，冇咗你講嘅嘢，我唔會去專心做好我嘅唱歌。」他最後亦不忘感謝家人的支持，整個感言過程相當感人。

聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
聲秀 馮熙燮 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

