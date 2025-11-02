《聲秀》三甲誕生 大熱馮熙燮奪冠獨得10萬 柯雨霏屈居第二
TVB歌唱比賽《聲秀》今晚（2日）舉行決賽，8強選手經過激烈競逐後，最終由馮熙燮以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，柯雨霏屈居亞軍，而胡子貝則憑《無盡》奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。比賽過程峰迴路轉，柯雨霏一度滯後令網民捏一把汗，究竟這場終極聲戰有何精彩看點？
馮熙燮《七百年後》6盞燈封王 10萬獎金袋袋平安
《聲秀》決賽分兩回合進行，首輪8強選手輪流獻唱自選廣東歌，包括胡子貝的《無盡》、甄敏芳的《愛與痛的邊緣》、周智敏的《隆重登場》等。經過首輪比拼後，柯雨霏及馮熙燮成功晉身第二回合進行1對1單挑。第二回合中，柯雨霏以《葉落冰川》獲得評判3盞燈，而馮熙燮則以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，成功贏得10萬元獎金。
胡子貝《無盡》先聲奪人 連奪兩獎成最大贏家
雖然胡子貝無緣進入決賽，但他憑藉挑戰Supper Moment原唱的《無盡》表現出色，不但以143分奪得季軍，更同時獲得「觀眾熱選聲秀大獎」，可謂今晚的最大贏家之一。比賽開始前，大會公布「狂撐學員‧狂Loop純享」分數，周智敏Emily以20分排第一，甄敏芳Jenny和胡子貝Matt分別以19分並列第二、三位，其餘學員則獲18分。
柯雨霏一度滯後驚險晉級 網民鬆一口氣
決賽過程相當緊張刺激，當大會逐個加上所有分數時，馮熙燮一直領先，而柯雨霏一度滯後，甄敏芳、周智敏更意外反超前，令現場氣氛緊張。幸好最後總分數顯示柯雨霏排第二，成功晉身決賽，網民才鬆一口氣。比賽設有7大重量級專業評審包括陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ評審團評分，確保賽果公平。
馮熙燮感言哭成淚人 感謝導師蘇永康指導
馮熙燮在奪獎後發表感受時情緒激動，更哭成淚人。他坦言自己「好麻煩」，經常「諗東諗西」，無論服裝還是燈光鏡頭都會考慮，但導師蘇永康總是拉住他說「你不如去瞓啦」。馮熙燮感激地表示：「如果冇咗你嘅格言，冇咗你講嘅嘢，我唔會去專心做好我嘅唱歌。」他最後亦不忘感謝家人的支持，整個感言過程相當感人。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期