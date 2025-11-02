《聲秀》三甲誕生 大熱馮熙燮奪冠獨得10萬 柯雨霏屈居第二

TVB歌唱比賽《聲秀》今晚（2日）舉行決賽，8強選手經過激烈競逐後，最終由馮熙燮以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，柯雨霏屈居亞軍，而胡子貝則憑《無盡》奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。比賽過程峰迴路轉，柯雨霏一度滯後令網民捏一把汗，究竟這場終極聲戰有何精彩看點？