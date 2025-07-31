聲秀｜7位導師手緊搶學員爭崩頭 17歲靚仔顏值獲泳兒大讚 譚耀文聽三句出動王牌搶人 （附完整歌單）

《聲秀》第一集跌入危險區的，分別是文雅姿Xylia（獻唱《小城大事》）及陳芷晴Isabelle（獻唱《為你鍾情》），其中為追音樂夢自費去音樂學院學音樂的文雅姿，得悉要跌入危險區一刻相當自責，更邊喊邊跑往後台，獲導師鍾舒漫暖心衝入後台擁抱安慰，鍾舒漫更鼓勵文雅姿不要放棄。而本周日（8月3日）播出的一集可謂精彩連連，17歲的陸卓謙Jeffrey憑藉出色顏值和演唱實力，成功俘虜現場大部分導師，更讓泳兒直接表白「姐姐好需要一個靚仔」，成為全場焦點。