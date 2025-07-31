聲秀｜7位導師手緊搶學員爭崩頭 17歲靚仔顏值獲泳兒大讚 譚耀文聽三句出動王牌搶人 （附完整歌單）
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《聲秀》第一集跌入危險區的，分別是文雅姿Xylia（獻唱《小城大事》）及陳芷晴Isabelle（獻唱《為你鍾情》），其中為追音樂夢自費去音樂學院學音樂的文雅姿，得悉要跌入危險區一刻相當自責，更邊喊邊跑往後台，獲導師鍾舒漫暖心衝入後台擁抱安慰，鍾舒漫更鼓勵文雅姿不要放棄。而本周日（8月3日）播出的一集可謂精彩連連，17歲的陸卓謙Jeffrey憑藉出色顏值和演唱實力，成功俘虜現場大部分導師，更讓泳兒直接表白「姐姐好需要一個靚仔」，成為全場焦點。
【聲秀】陸卓謙Jeffrey是誰？前聲夢學員身高181cm 曾因變聲期失信心 靠實力捲土重來
17歲靚仔魅力無法擋 泳兒當場表白心聲
被視為「顏值擔當」的陸卓謙Jeffrey在演繹《初戀》時展現青春洋溢的魅力，配上眼仔睩睩和燦爛笑容，瞬間征服現場導師。由於泳兒在上一集搶柯雨霏時已用了紅燈，面對Jeffrey只能望洋興嘆，更忍不住當場表白：「佢太靚仔啦，姐姐好需要一個靚仔。」同時讚嘆Jeffrey「真係食呢行飯」。
面對如此優質的學員，吳浩康毫不猶豫出動「王牌」紅燈搶人，更搞笑地向泳兒認叻：「紅燈係留嚟等佢（Jeffrey）架。」
譚耀文三句定江山 為布子殷急不及待撳燈
除了Jeffrey外，布子殷的表現同樣令導師驚艷。她獻唱《綿綿》僅僅三句，譚耀文便急不及待撳下紅燈搶人，並直言：「聽到第三句我頂唔順，我一定要撳⋯⋯我海選嗰陣已經好欣賞佢，情有獨鍾囉只可以講。」
張津銘實力獲認可 Hubert大派勵志金句
獻唱《一生中最愛》的張津銘（金鳴）同樣表現出色，一開口已獲Hubert毫不猶豫按下黃燈。Hubert更大派勵志bite：「恭喜你，也辛苦你為我們帶來非常優秀的演出吧！」阿譚則欣賞他的控制技巧：「我好欣賞佢嘅control，佢唔係全部向前、有向後收。」
8名學員跌入危險區 導師突然變手緊
最令人意外的是，上集共有2名學員跌入危險區，今集則共有6人跌入危險區，比例大幅增加。據了解，導師們忽然變得手緊，主要原因是手上的「學員名額」所剩無幾，即使是優質學員也要面臨進入危險區的風險。隨著每位導師只剩3個名額，加上紅燈王牌的特權規則，令整個選拔過程更加激烈。當多位導師按黃燈時，學員可反選心儀導師，而沒有導師按燈的學員則會進入危險區。
《聲秀》第二集歌單：
- 布子殷（布子）《綿綿》（原唱：陳奕迅）
- 陸卓謙 Jeffrey《初戀》（原唱：林志美）
- 張欣翹 Luna《冷雨夜》（原唱：Beyond）
- 司徒泆 Haru《Para Para Sakura》（原唱：郭富城）
- 陳芮萮（阿寶）《改造人》（原唱：謝霆鋒）
- 喬美莎 Chelsea《擋不住的風情》（原唱：葉玉卿）
- 趙一霖（阿霖）《記憶棉》（原唱：張天賦）
- 陳卓怡 Hoonry《Pretty Crazy》（原唱：容祖兒）
- 蕭凱恩 Michelle《你是你本身的傳奇》（原唱：方皓玟）
- 馮熙燮 Ryan《給你幸福 所以幸福》（原唱：馮允謙）
- 穎喬 Ziva《純真傳說》（原唱：郭富城）
- 溫俊祥 Johnson《反對無效》（原唱：張天賦）
- 張津銘（金鳴）《一生中最愛》（原唱：譚詠麟）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期