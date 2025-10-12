聲秀｜3位學員淘汰賽果出爐！張津銘失準出局 泳兒爆喊送別Hoonry

歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈演愈烈，在最新一集「歌手助力戰」中，今晚（12日）最低分的5位學員將落入危險區，而票數最低的3位學員離開《聲秀》舞台！

Haru同Xix合作超尷尬 首個被淘汰

Haru在最新一集與女團Xix又唱又跳《火熱動感La La La》，不過不少網民都狠批Haru得表現超尷尬，又批評佢扮「MJ」，最後成為第一位被淘汰的Haru。導師鍾舒漫Sherman指自己對得最多就是Haru，在相處過程中都能夠看到對方表演者的潛質。

張津銘表現失準84分低分被淘汰

胡鴻鈞組的張津銘獲前韓國女團CLC成員莊錠欣Elkie驚喜助陣，合唱經典情歌《我的回憶不是我的》。不過就因為太緊張忘詞，加上台風問題令張津銘被全場評審鬧爆，最後只得84分低分，成為第二位被淘汰的學員。

Hoonry陳卓怡被淘汰 導師泳兒爆喊

至於最後一位被淘汰的參賽者，是上一集與張馳豪合唱《一事無成》的Hoonry（陳卓怡）。被宣布淘汰後，Hoonry表現冷靜，感謝導師泳兒在淘汰區時選擇了自己，讓她能走到今天這一步。豈料泳兒一聽即淚崩，激動地表示從沒想到當初的決定能令Hoonry堅持至今，大讚她是一個「令人開心的女生」，更寄語她未來無論走到哪裡，都要保持對舞台的初心。

聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：

