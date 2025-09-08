《聲秀》 | 譚耀文組神級合唱 布子殷 蕭凱恩 胡港豐勇奪91分稱霸
廣告
昨晚（7日）播出的歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，譚耀文組的布子殷（布子）、蕭凱恩（Michelle）、胡港豐（Andrew）以李克勤Medley驚艷全場，憑完美和音和真摯演繹勇奪91分，成為全集最高分！三人克服排練波折，展現無比默契，連蘇永康都忍不住「畀手指公」，評審一致盛讚「和諧動人」。想知道他們如何征服舞台？快來細看這場神級表演！
排練波折仍無阻決心
胡港豐因參加奧地利音樂比賽，排練初期飽受時差困擾，但三人決心不減。Andrew堅持與組員保持聯繫，將練習錄音發給譚耀文點評，展現超高專業度。布子與Michelle亦全力投入，確保團隊默契無間，為最終表演奠定堅實基礎。
完美和音震撼全場
正式表演時，Michelle以鋼琴開場，靚聲率先抓住聽眾耳朵，Andrew的低沉男聲與布子的清澈嗓音完美融合，三人和音層次分明，毫無花巧卻直擊人心。連隔壁組的蘇永康都忍不住讚嘆，向譚耀文「畀手指公」，直言：「你哋嗰種和諧，三個人嘅聲音，冇乜花巧嘢喺度，但係大家都拎個心出嚟唱。」
評審盛讚技驚四座
評審團對三人的表現給予高度評價，T-Ma表示：「好detailed，個個人點綴嘅位同vocal control都非常之好，連和音都有輕重。」嚴勵行（Johnny Yim）特別點名Michelle：「你嘅進步真係好大x2，非常之感動。」舒文更總結：「三個人加埋多過三。」表演高潮時，七位導師齊齊「噏頭」，場面震撼，91分實至名歸！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期