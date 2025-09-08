《聲秀》 | 譚耀文組神級合唱 布子殷 蕭凱恩 胡港豐勇奪91分稱霸

昨晚（7日）播出的歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，譚耀文組的布子殷（布子）、蕭凱恩（Michelle）、胡港豐（Andrew）以李克勤Medley驚艷全場，憑完美和音和真摯演繹勇奪91分，成為全集最高分！三人克服排練波折，展現無比默契，連蘇永康都忍不住「畀手指公」，評審一致盛讚「和諧動人」。想知道他們如何征服舞台？快來細看這場神級表演！