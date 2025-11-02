盤點《聲秀》決賽7大焦點｜計分爭議網民鬧爆 主持陳懿德深V搶鏡表現引熱議

TVB歌唱比賽《聲秀》今晚舉行決賽，8強選手經過激烈競逐後，最終由馮熙燮奪得冠軍，柯雨霏屈居亞軍，胡子貝則奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。整場比賽峰迴路轉，從計分爭議到主持表現，再到選手發揮，究竟這場終極聲戰有哪些令人矚目的精彩焦點？