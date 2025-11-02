盤點《聲秀》決賽7大焦點｜計分爭議網民鬧爆 主持陳懿德深V搶鏡表現引熱議
焦點1：陳懿德主持表現麻麻 現場出現小甩轆
擔任直播主持的陳懿德表現力有不逮，整體主持功力未能完全駕馭這場重要決賽。特別是在Ziva表演後，陳懿德在帶出下一位歌手時出現輕微甩轆情況，雖然很快調整過來，但仍被眼尖的觀眾察覺。之後更在宣佈季軍時讀錯人名，造成烏龍，畫面尷尬！
焦點2：周智敏《隆重登場》表現失色 網民狠批聲線緊繃
被寄予厚望的周智敏Emily獻唱容祖兒的經典金曲《隆重登場》，惜表現欠佳，最終僅得86分，引發網民熱議。觀眾直指其聲線「好緊喎把聲，又唔夠氣，完全唔得」，更有人批評她「6成Joey功力都冇，冇聲冇氣」，整首歌「完全唔夠力，成首歌都flat」。網民評論更加嚴厲，狠批「佢把聲真係好普通，唱歌唔好聽」，認為她的舞步缺乏節奏感與感染力，與原唱容祖兒的水準相距甚遠。
焦點3：陳懿德深V晚裝搶盡風頭 成全場最吸睛焦點
雖然主持表現未如理想，但陳懿德的造型卻成為全場最搶鏡的亮點。她身穿深V晚裝亮相，性感造型立即成為觀眾討論焦點，甚至一度搶去參賽選手的風頭。這套晚裝設計大膽，完美展現她的身材優勢，在燈光映照下更顯華麗奪目。不少網民都對她的造型讚不絕口，認為這是今晚最令人印象深刻的視覺享受，證明了她在時尚品味方面的獨到眼光。
焦點4：計分過程引爆網民怒火 質疑造馬聲四起
首回合結束後，大會開始公布綜合分數以決定晉身決賽的兩名選手，過程中出現戲劇性變化。馮熙燮一直領先，但柯雨霏一度滯後，甄敏芳、周智敏意外反超前，令現場氣氛異常緊張。網民見狀紛紛質疑計分公正性，在社交平台大鬧「造馬」，質疑比賽結果的真實性。幸好最後公布總分數時，柯雨霏成功排第二位，與馮熙燮一同晉身決賽，網民才鬆一口氣，但整個計分過程已引起不少爭議。
焦點5：蘇永康現身但避談黑歷史 疑因風波影響節目播出
導師之一的蘇永康亦有出席今晚的決賽錄影，但疑因黑歷史被翻出，他於內地的演唱會臨時被煞停，在內地的《聲秀》節目也疑似被暫播。蘇永康今日出席《聲秀》節目直播錄影時，全程未有接受任何訪問，行程相當低調。節目開始前他與其他導師們合照後，就直接入廠錄影，避免與媒體接觸。儘管如此，冠軍馮熙燮在感言中仍不忘感謝蘇永康的指導，表示「如果冇咗你嘅格言，冇咗你講嘅嘢，我唔會去專心做好我嘅唱歌」。
焦點6：穎喬Ziva性感皮短裙上陣 網民兩極反應
穎喬Ziva以性感皮短裙造型上陣獻唱《Taxi》，意外引起網民熱議。有網民讚賞「其實喬美人已經嬴咗，因為跳舞好好睇，唱歌好好聽」、「唱歌唔得但身材幾好」，但亦有批評聲音指「咬字唔清晰，唱歌冇乜氣」、「揀錯歌啦，d音唔到位，把聲好弱，87高得滯」。網民對她的表現呈現兩極化反應，有人欣賞她的舞蹈和造型，但對唱功則有保留。
焦點7：冠亞軍實至名歸 馮熙燮感動落淚
最終馮熙燮以《七百年後》獲得評判6盞燈奪得冠軍，柯雨霏屈居亞軍。網民對結果普遍認同，留言「Ryan值得的❤️非常感動」、「佢值得冠軍，以佢既唱功係，有的似中聲3王博咁」、「似阿jer，但唱得好過阿jer，起碼無好撚令人討厭嘅哭腔」。馮熙燮在奪獎後發表感受時情緒激動，更哭成淚人，感謝導師蘇永康的指導，整個感言過程相當感人，令觀眾動容。