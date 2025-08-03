肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！｜化身腹黑男復仇 網民激讚：眼神全是戲！
《藏海傳》明晚首播 肖戰慘遭滅門化身藏海復仇
劇情講述大雍朝欽天監監正之子稚奴（肖戰飾），本應過著無憂無慮的生活，卻在一夜之間經歷滅門慘劇，家破人亡。他僥倖生還後，隱姓埋名苦熬十年，最終化名「藏海」重返京城，誓要為家族洗刷冤屈。憑藉著超凡的智慧與高超的堪輿營造之術，藏海在朝堂中步步為營，與權臣鬥智鬥勇。然而，隨著他越接近真相，越發現自己正捲入一場更深不見底的巨大陰謀之中，復仇之路充滿未知與險阻。
肖戰獲封天選男主 網民激讚「左眼仇右眼悲」
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現武打實力後，這次在《藏海傳》中再度挑戰演技新高度。劇集預告片一出，肖戰的眼神戲便引發網民洗版式討論，盛讚他能同時演繹兩種極端情緒，被形容為「左眼是仇恨，右眼是悲傷」，微表情的掌控力達到了頂級水準。不少劇迷直指肖戰根本是「天選男主」，完美契合角色背負血海深仇的複雜內心，光靠眼神就足以撐起整部劇的張力，令人極度期待他在正片中的表現。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 豪擲5.26億打造美學新標竿
《藏海傳》的另一大看點，是邀得神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的金牌導演鄭曉龍執導。這是他繼《羋月傳》後，相隔十年再度回歸執導的古裝權謀劇，消息一出即引發高度關注。劇集製作不惜工本，耗資約5.26億港元，從預告片已能看出其電影級的畫面質感與精緻美學。該劇未播先紅，在播放平台優酷的站內預約量已突破7,000,000大關，創下平台歷史新紀錄，被業內視為將引領陸劇美學的新標竿。
《藏海傳》細節滿滿 18項非遺工藝融入劇集
製作團隊在細節上花盡心思，劇集深度融入了18項國家級非物質文化遺產，將東方智慧與傳統工藝發揮到極致。劇中關鍵道具，如精密的「榫卯齒輪機關」，均由非遺傳承人親手打磨；而「九宮轉輪鎖」的齒輪咬合聲，更是嚴格復刻明代工藝規範。此外，劇中還引入了藥發木偶、皮影戲等傳統藝術。服裝方面同樣考究，大量使用宋錦、香雲紗等傳統材質，更豪擲4,000萬人民幣，以純實木搭建主角的府邸，力求還原古代建築的真實感。
《藏海傳》配角陣容超豪華 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別邀請到鍾漢良飾演肖戰的父親、欽天監監正「蒯鐸」，而陳妍希也特別出演，為劇集增添亮點。此外，還集結了周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等多位實力派演員同場飆戲，強大的演員班底讓觀眾對劇集的品質充滿信心。值得一提的是，劇集的主題曲與片尾曲更由《中年好聲音 3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線完美配合劇集氛圍，為香港觀眾帶來一份額外的親切感。