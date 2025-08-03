肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！｜化身腹黑男復仇 網民激讚：眼神全是戲！

陸劇頂流男神肖戰主演新劇《藏海傳》明晚（4日）首播！劇中他一改形象，化身背負滅門血海深仇的腹黑男，誓要向仇人報復。劇集耗資逾5.26億港元，由《後宮甄嬛傳》名導鄭曉龍操刀，預告片中肖戰「一眼雙情」的頂級演技已震驚網民，究竟他如何展開這場精密兇險的復仇大計？