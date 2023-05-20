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張學潤離世︱肥媽激動拍抖音爆Nel Nel情傷財困 羅霖透露家屬不滿要求刪片

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著名形象知道張學潤（Nel Nel）於5月18日離世，終年59歲。生前人緣極好的Nel Nel，有不少圈中好友都相繼發文悼念，不過Nel Nel家屬就似乎不滿有人乘機拍視頻蹭熱度，令人聯想到Nel Nel離世當日即刻激動拍片悼念好友嘅肥媽！

肥媽激動拍抖音爆Nel Nel情傷財困

肥媽在好友Nel Nel離世當日已經接受傳媒訪問，透露Nel Nel因被人拖數而陷入財困。昨日（19日）又在抖音上傳一段以「深切緬懷亡友NEL NEL張學潤」為題的影片，肥媽邊講邊喊，激動地大爆好友生前除了財困之外，同時亦受到感情問題困擾：

佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛！點解每年有事你都搵我！點解依家你唔搵我呀！當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意打俾我，記住呢個世界係冇唔好意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得返轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！

肥媽 肥媽喺Nel Nel離世第二日就上傳抖音影片
肥媽喺Nel Nel離世第二日就上傳抖音影片（圖片來源：抖音@feimamaria）
肥媽 影片中爆喊悼念好友
影片中爆喊悼念好友（圖片來源：抖音@feimamaria）
肥媽 又話NelNel遇上情傷和財政問題時冇搵自己幫手
又話Nel Nel遇上情傷和財政問題時冇搵自己幫手（圖片來源：抖音@feimamaria）
肥媽 最後希望Nelnel可以一路好走。
最後希望Nel Nel可以一路好走。（圖片來源：抖音@feimamaria）

羅霖透露家屬不滿要求刪片：唔想Nel Nel受到委屈

Nel Nel生前另一好友羅霖今日出席活動時，就透露Nel Nel家屬表示希望身後事一切從簡，並希望某些拍片悼念Nel Nel的好友能夠刪除影片：「我哋係網上都睇到好多Nel Nel嘅好朋友都會懷念佢，但有啲朋友都會拍一啲視頻，講一啲嘢，佢屋企人同公司都希望佢可以刪除呢條評論，因為唔想Nel Nel受到委屈，作為好朋友希望保護佢同愛護佢。」雖然羅霖並沒有公開指名道姓，不過唔少網民都認為矛頭直指肥媽，而直至出稿前，肥媽抖音影片依舊沒有刪除。

肥媽 羅霖今日出席活動時，指Nel Nel家人希望某些拍片悼念嘅朋友可以刪除有關影片，雖然冇指名道姓，但網民都認為羅霖係暗示肥媽。
羅霖今日出席活動時，指Nel Nel家人希望某些拍片悼念嘅朋友可以刪除有關影片，雖然冇指名道姓，但網民都認為羅霖係暗示肥媽。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

羅霖為Nel Nel澄清自殺原因

此外，羅霖亦為Nel Nel代其家人和公司澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。羅霖亦透露Nel Nel家屬已經趕到深圳，並且會將Nel Nel的抖音號全盤交給羅霖處理，抖音的收入將會捐到慈善機構。

肥媽 羅霖為Nel Nel代其家人和公司澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。
羅霖為Nel Nel代其家人和公司澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。（圖片來源：[email protected] 張學潤）
肥媽 Nelnel生前同肥媽感情好好，經常一齊合作直播。
Nelnel生前同肥媽感情好好，經常一齊合作直播。（圖片來源：[email protected] 張學潤）

防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台、抖音@feimaMaria、[email protected] 張學潤

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