肥媽再爆金句炮轟李泳漢對鼎爺不公 揭露鼎爺深愛施明細節令人心酸
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肥媽近日公開抨擊李泳漢，指責其在處理母親施明後事及與父親李家鼎（鼎爺）的關係上行為不當，甚至形容其做法「黑心」。肥媽以自身與鼎爺共事拍攝《肥媽李鼎》期間的觀察，力證這位資深藝人為了照顧家人，即便身體狀況欠佳仍堅持工作，此番言論隨即在網絡上引發熱議。
肥媽再度怒轟李泳漢
- 狠批隱瞞施明病情與後事： 「你竟然唔畀佢醫院睇（見最後一面），死咗都唔畀佢知，你累死呢個老人家呀我話你聽！」
- 直斥不孝且黑心： 「你（李泳漢）有咩理由唔畀呢個男人去睇自己愛妻嘅墓地呢？你呢啲咁黑心嘅嘢點做得出呀？」
- 指其不知感恩： 鼎爺做到「手都震埋去切菜，手都震埋去拍嘢」是為了幫後生，肥媽直斥：「而家你（李泳漢）仲要話佢唔啱？」
- 嘲諷其分不清誰是「老細」： 指李泳漢不斷向鼎爺拿錢，「邊個氹到我開心咪畀邊個，氹唔到我開心咪唔畀。邊個係老細呀？你分唔清呀大佬。」
針對李家鼎（鼎爺）處境
- 心痛鼎爺長期默默付出： 鼎爺即使累極也會坐下來問有無公開活動或工作，因為「有兩個細路哥（孫仔），啲後生搵唔到（錢）呀，要幫。」
- 指出鼎爺對施明的深情： 「佢（鼎爺）講乜嘢都話施明鍾意噉樣食呀……佢好愛施明。」且施明打電話來，鼎爺一定即刻行開去聽。
- 感嘆鼎爺長期縱容： 肥媽認為鼎爺是因為疼錫施明，而李泳漢「氹掂佢老母」，才導致鼎爺不敢反對兒子的要求。
肥媽個人教子及生活哲學
- 教子首重品德： 肥媽表示教子女最重要是「孝順、尊重長輩、愛國家、感恩」。
- 反對盲目入行： 雖然孫兒有唱歌潛質，但肥媽直言：「娛樂圈太過（複雜）染光，唔得。」不希望供完他們讀大學卻跑去唱歌。
- 早已做好遺產規劃： 肥媽自爆：「晨早規劃好啦……遺囑都立埋啦……你自己都要留返啲養自己㗎大佬。」
- 「自己種嘅瓜自己食」： 認為鼎爺現在的辛苦是自己寵出來的，「細時唔教，大嚟就辛苦啦。」
肥媽質疑李泳漢處理施明後事手法
針對外界關注施明離世後的安葬安排，肥媽在受訪時表達了強烈不滿，質疑李泳漢為何不讓鼎爺知悉前妻長眠之地。她認為，無論雙方關係如何，作為前夫，鼎爺理應有權得知相關資訊，並批評李泳漢刻意隱瞞的行為令人難以理解。肥媽強調，她並非道聽途說，而是基於對鼎爺為人及處境的長期觀察，才決定站出來發聲。
鼎爺為養家辛勞工作
肥媽回憶起與鼎爺合作拍攝節目的經歷，當時鼎爺已顯得體力透支，但為了負擔孫兒的生活開支，他仍不斷詢問是否有工作機會。肥媽心痛地表示，鼎爺甚至在切菜或拍攝時手部顫抖，卻依然為了後輩拼命賺錢。她對李泳漢未能體恤父親的辛勞感到憤慨，並公開質問其對待父親的態度。
肥媽指鼎爺對施明用情至深
談及鼎爺與施明的舊情，肥媽透露鼎爺在工作期間常會提及前妻的喜好與生活習慣，兩人即便離婚後仍保持聯繫，鼎爺對施明的來電總是隨傳隨接。肥媽認為，李泳漢阻撓鼎爺探望病中的施明，甚至在施明離世後隱瞞消息，對鼎爺而言是極大的傷害。
肥媽堅持立場不理會反擊
對於李泳漢指控相關錄音經過剪輯的說法，肥媽表示完全不予理會。她重申，自己對鼎爺的了解源於長期的合作與相處，而非依賴他人的轉述。儘管家人曾擔心她公開表態會惹上是非，但肥媽仍堅持為鼎爺抱不平。
肥媽剖析鼎爺縱子原因
外界常批評鼎爺過於軟弱才導致兒子性格偏差，肥媽則解釋，鼎爺是因為深愛施明，才會對前妻的意見言聽計從，而李泳漢正是利用了這一點。她感嘆鼎爺如今的處境，並以「細時唔教，大嚟就辛苦」來形容這段家庭關係的無奈。
肥媽分享理財及教子心得
藉此機會，肥媽分享了個人的理財觀念，強調長者應做好遺產規劃並留有足夠的養老金。在教子方面，她認為感恩與尊重長輩最為重要，並以自己子女各有成就為榮，同時表示不建議後代涉足複雜的娛樂圈。肥媽的言論獲得不少網民支持，認為她為鼎爺仗義執言十分難得。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期