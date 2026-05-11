肥媽再爆金句炮轟李泳漢對鼎爺不公 揭露鼎爺深愛施明細節令人心酸

肥媽近日公開抨擊李泳漢，指責其在處理母親施明後事及與父親李家鼎（鼎爺）的關係上行為不當，甚至形容其做法「黑心」。肥媽以自身與鼎爺共事拍攝《肥媽李鼎》期間的觀察，力證這位資深藝人為了照顧家人，即便身體狀況欠佳仍堅持工作，此番言論隨即在網絡上引發熱議。