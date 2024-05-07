肥媽大爆「愚孝」害死母親 搵定老人院床位唔靠19位子孫養
肥媽堅決反對母親入住老人院
擁有19名子孫的肥媽，在影片中透露了一個令人意想不到的消息，她已經為自己預訂了老人院的床位。肥媽回憶起母親生前的情況。她坦言當年為了孝順，她堅決反對母親入住老人院，選擇聘請工人在家中照顧。但這個決定最終讓她後悔莫及。她說：「我阿媽搵咗幾間老人院，我都唔畀我媽去，我愚孝！後來我同我老公去咗四日泰國旅遊，（當時）我媽有糖尿病，佢搲損咗個傷口，啲菌上咗腦。」
肥媽：累死我阿媽，我係愚孝
肥媽在影片中提到，即使家中有工人和司機，但他們缺乏醫學知識，無法在緊急情況下提供適當的照顧。她認為，如果當時能夠接受母親入住老人院的決定，或許母親還能夠活得更長久。她感慨地說：「如果當時我畀阿媽去老人院，阿媽仲長命。（四日就急轉直下？）係，由血上咗腦，因為我請咗幾個工人，以為好巴閉，又有一個司機，但佢哋冇醫學常識，累死我阿媽，我係愚孝。」
肥媽1個原因想「孤獨」終老
肥媽在影片中表示，她已經從母親的經歷中學到了寶貴的一課。因此，她決定為自己預訂了老人院床位，以備不時之需。她解釋，這個決定能夠為自己在老年時提供更專業和周到的照顧，也為家人減輕負擔。
肥媽經歷兩段婚姻
觀眾平時見到的都係肥媽強悍一面，或者同六號（陸浩明）嘻嘻哈哈教煮餸，你又點估到佢曾經係悲劇主角？事緣18歲果時，肥媽嫁畀大過佢22年的菲律賓酒廊琴師，對方家境平俗，家庭經濟全靠肥媽支撐，養活一家八口。肥媽透露前夫婚後一年即失業，每月攤大手板問佢攞錢，每次出糧都要成個糧袋都交俾對方，但每每未到月尾就已經花光。所以肥媽的子女們都勸佢離婚，認為如此下去肯定冇前途。肥媽仲話前夫曾偷食家中女傭，令對方懷孕，衰到冇人有！
以為咁樣做已經夠賤？低處未算低！當前夫覺得肥媽自力更生，佢就想完全控制肥媽，不時拳打腳踢，連刀仔都出埋！只求打到你服。好彩肥媽夠健碩，擋到幾下刀攻拳踢，不過咁做已經傷透佢心，更對小朋友造成好大影響。雖然已經過去多年，但肥媽在節目中重提呢段慘痛經歷時都忍唔住爆喊！