張學潤離世︱肥媽刪片向家屬公開道歉認太激動：沒有人會比我更了解阿Nel

著名形象知道張學潤（Nel Nel）於5月18日離世，終年59歲。不少圈中好友也在社交網站相繼發文悼念，可見Nel Nel在圈中人緣極佳。不過Nel Nel家屬就似乎不滿有人乘機拍片爆內幕，令人聯想到Nel Nel離世後即刻激動拍片悼念好友嘅肥媽！