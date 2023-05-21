張學潤離世︱肥媽刪片向家屬公開道歉認太激動：沒有人會比我更了解阿Nel
肥媽激動拍抖音爆Nel Nel情傷財困
肥媽在好友Nel Nel離世當日已經接受傳媒訪問，透露Nel Nel因被人拖數而陷入財困。昨日（19日）又在抖音上傳一段以「深切緬懷亡友NEL NEL張學潤」為題的影片，肥媽邊講邊喊，激動地大爆好友生前除了財困之外，同時亦受到感情問題困擾：
佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛！點解每年有事你都搵我！點解依家你唔搵我呀！當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意打俾我，記住呢個世界係冇唔好意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得返轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！
羅霖透露家屬不滿要求刪片：唔想Nel Nel受到委屈
Nel Nel生前另一好友羅霖今日出席活動時，就透露Nel Nel家屬表示希望身後事一切從簡，並希望某些拍片悼念Nel Nel的好友能夠刪除影片：「我哋係網上都睇到好多Nel Nel嘅好朋友都會懷念佢，但有啲朋友都會拍一啲視頻，講一啲嘢，佢屋企人同公司都希望佢可以刪除呢條評論，因為唔想Nel Nel受到委屈，作為好朋友希望保護佢同愛護佢。」雖然羅霖並沒有公開指名道姓，不過唔少網民都認為矛頭直指肥媽，而直至出稿前，肥媽抖音影片依舊沒有刪除。
肥媽終於刪片並道歉
今天（21日）下午11時30分，肥媽在個人Facebook帖出長文，答Nel Nel家人道歉。
「依幾日因為Nel 突然的離世，我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年，每當我想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平伏下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這三十多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解阿Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走」。
羅霖為Nel Nel澄清自殺原因
此外，羅霖亦為Nel Nel代其家人和公司澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。羅霖亦透露Nel Nel家屬已經趕到深圳，並且會將Nel Nel的抖音號全盤交給羅霖處理，抖音的收入將會捐到慈善機構。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
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