肥媽花式鬧爆李泳漢！苦勸鼎爺「放手」過來人身份爆金句
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近日肥媽罕有公開鬧爆老友李家鼎個仔李泳漢「唔做嘢」，更心痛李家鼎長年獨力養家，直言呼籲對方要學識放手，言論痛快直斥李泳漢，旋即引起網民熱烈討論。
肥媽勸導鼎爺放手金句
- 「兒孫自有兒孫福。幫到嘅，梗係幫啦，但你無理由『𢶒』（攬）晒上身㗎嘛！」
- 「佢哋自己都要做一啲佢自己應該做嘅嘢㗎嘛！」
- 「你唔好孭晒啲嘢上身啦好無？你放手啦！」
- 「幫到就梗係幫，但你迫到自己咁樣係唔應該㗎嘛。」
- 「呢個老人家食得幾多啫？點解要捱得咁辛苦啫？八十、八十一歲喇而家。」
肥媽批評李泳漢的處世態度句句有骨
- 「人哋六年級畢業都有嘢做啦！係你唔做啫，點解會搵唔到嘢做？香港搵唔到嘢做？」
- 「肯出身就有㗎喇，伸下手就有㗎喇！」
- 「仲要係『鬧』佢（鼎爺）喎……點講得出呢啲說話㗎？係咪人嚟㗎？」
- 「我不信香港有一個人覺得佢唔離譜。」
- 「佢老手（老頭子）講佢都唔聽啦！同呢啲人根本不需要傾。」
- 「你以為你幫咗佢，佢會感你恩？感恩就唔會咁講嘢啦！」
肥媽對二按傳聞質疑金句
- 「一個唔感恩嘅人，你理佢做咩？」
- 「仲話攞間屋去「二按」？我又唔信喇！間屋係寫佢名咩？佢攞間屋就可以按到㗎喇咩？我就真係唔識法律喇！」
肥媽鬧爆李泳漢「唔做嘢」
肥媽向來講嘢直腸直肚，今次佢公開批評李家鼎個仔李泳漢唔做嘢，態度相當激動。肥媽表示自己知道李家鼎養個仔養咗好耐，一直默默支撐成頭家，作為老友嘅佢睇在眼裡非常心痛。肥媽認為李泳漢作為成年人，理應自食其力，而唔係長期依賴父親嘅經濟支援，直斥呢種行為令人難以接受。
肥媽心痛李家鼎獨力撐起成頭家
肥媽同李家鼎係圈中出名嘅老友記，佢透露知道李家鼎一直以嚟都係獨力養家，供養個仔嘅時間已經好長。肥媽形容李家鼎為人仗義、對家人無條件付出，但正正因為咁，佢更加擔心老友被「啃老」拖累。肥媽認為李家鼎年紀都唔細，應該享受自己嘅生活，而唔係繼續做「提款機」，所以佢公開呼籲李家鼎要學識放手，唔好再無底線咁包容。
肥媽呼籲李家鼎「放手」引共鳴
肥媽直言勸喻李家鼎要放手，唔好再繼續養落去。佢認為做父母嘅愛護子女係天性，但如果子女已經成年仍然唔肯自立，家長就應該狠心放手，否則只會害咗對方一世。肥媽嘅言論引起唔少網民共鳴，有人大讚佢夠膽講真話，亦有人感嘆「養兒防老」呢個傳統觀念喺現代社會已經變質，唔少父母都面對同樣嘅困境。
網民熱議「啃老族」現象
肥媽嘅言論一出，隨即引發網民激烈討論。有網民表示「肥媽講得啱，做人父母唔係要養到老」，亦有人認為「每個家庭都有自己嘅難處，外人好難評論」。不過大部分網民都認同肥媽嘅觀點，認為成年子女應該自食其力，唔應該長期依賴父母。有網民更感嘆「而家好多後生仔都係咁，唔肯捱唔肯做，淨係識攤大手板問屋企攞錢」，反映「啃老族」現象已經成為社會普遍關注嘅議題。
圖片來源：TVB、TVB娛樂新聞台、新傳媒資料室資料或影片來源：原文刊於新假期