肥媽貼黃家駒手稿力證有此歌曲︰我唔需要抽水 都不需任何宣傳

黃家駒遺作風波發酵至今依然未停止，黃家強今日（27日）早上於Facebook發長文回應肥媽，並公開Beyond錄demo時不為人知的故事：「與其羅生門不如用常理吧。」另一邊廂，肥媽未有停下來，她亦在中午於Facebook發文反擊，更堅決表明：「我肥媽唔需要抽水！」