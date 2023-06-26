肥媽爆黃家駒遺作寫給自己 黃家強直線抽擊：都是謊言！

肥媽（Maria Cordero）早前抖音拍片悼念故友張學潤（Nel Nel），片中提及張學潤受財務問題及感情困擾，而了結生命，疑似引起張學潤家屬不滿，並要求片段下架。其後張學潤生前好友羅霖、黃夏蕙都批評有人博出位！近日，肥媽再次因言論遭圈中人直線抽擊！