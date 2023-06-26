肥媽爆黃家駒遺作寫給自己 黃家強直線抽擊：都是謊言！
肥媽透露去年接到黃家強來電
樂隊Beyond的主音兼結他手黃家駒1993年在日本錄製節目時從高台墜落，享年31歲。離開30周年之際，前晚（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》以作紀念，其中肥媽（Maria Cordero）在節目中，自稱透過黃家強得知黃家駒為自己寫歌。不過節目播出後，即遭黃家強反駁「關於我的都是謊言」。
《永遠光輝 黃家駒》節目中，肥媽透露去年接到黃家強的來電，說黃家駒有一首歌給自己，且希望在全球發行。她還感性說因為忙到沒時間聽歌，錄音前兩天才聽過一次，要黃家駒幫幫自己：「我聽了兩次去（錄音）就完成了，我覺得他都有幫我，我沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，真是我的榮幸。」
黃家強反駁：關於我的都是謊言
不過，黃家強今（26日）在Facebook轉發有關報導表示：
「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人」、「是這個風雨飄搖的時代，我希望做人能無愧於心。」
粉絲怒轟肥媽借家駒刷存在感
不少粉絲得知事件後都相當驚訝，怒轟肥媽借家駒刷存在感非常過份：「原來是假的，真是無恥，利用大家懷念家駒，製造自己存在感」、「只有你可以有資格作出評論，終於等到你發聲」、「明白了，我收看時就覺得奇怪，想說怎麼都沒聽過，再加上那特輯有頭無尾，有點失望」。
肥媽曾爆收到家駒前經理人致電
翻查資料，肥媽早前（10日）亦在小紅書拍片講述有關唱家駒作品的事，不過她在片中是說去年家駒前經理人致電給她，而不是黃家強致電給她。
肥媽激動拍抖音爆Nel Nel情傷財困
肥媽在好友Nel Nel離世當日已經接受傳媒訪問，透露Nel Nel因被人拖數而陷入財困。早前曾在抖音上傳一段以「深切緬懷亡友NEL NEL張學潤」為題的影片，肥媽邊講邊喊，激動地大爆好友生前除了財困之外，同時亦受到感情問題困擾：
佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛！點解每年有事你都搵我！點解依家你唔搵我呀！當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意打俾我，記住呢個世界係冇唔好意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得返轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！
羅霖透露家屬不滿要求刪片：唔想Nel Nel受到委屈
Nel Nel生前另一好友羅霖今日出席活動時，就透露Nel Nel家屬表示希望身後事一切從簡，並希望某些拍片悼念Nel Nel的好友能夠刪除影片：「我哋係網上都睇到好多Nel Nel嘅好朋友都會懷念佢，但有啲朋友都會拍一啲視頻，講一啲嘢，佢屋企人同公司都希望佢可以刪除呢條評論，因為唔想Nel Nel受到委屈，作為好朋友希望保護佢同愛護佢。」雖然羅霖並沒有公開指名道姓，不過唔少網民都認為矛頭直指肥媽，而直至出稿前，肥媽抖音影片依舊沒有刪除。
肥媽終於刪片並道歉
今天（21日）下午11時30分，肥媽在個人Facebook帖出長文，答Nel Nel家人道歉。
「依幾日因為Nel 突然的離世，我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年，每當我想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平伏下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這三十多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解阿Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走」。
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