肥美人總決賽｜終極8強誕生! 大熱紅中、Lezlie 12強止步

《肥美人》終極8強誕生！總決賽將於5月7日晚上9時30分播放，ViuTV早前預告將有星級評判為總決賽加持，並選出肥美人冠軍！ViuTV早前舉行《民選最LIKE肥美人》投票活動5月3日中午12時截止，換句話，而家可以即刻睇下邊個最高票數！