肥美人｜一文睇清29位參賽者資料 最重、最高、最高人氣佳麗名單

ViuTV繼美選D.n.A、口罩小姐後，再度推出選美節目《肥美人》，於4月11日晚上9時30分首播，早前已公佈29位重磅美人的入圍名單，當中有BNI達43.3的大碼Model、IG過萬Follower的時裝店老闆娘！