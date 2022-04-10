肥美人｜一文睇清29位參賽者資料 最重、最高、最高人氣佳麗名單
「Extra Like Girl」票選最高：洋腸
在公佈入圍名單後，ViuTV在網上大搞「Extra Like Girl」選舉，由網民票選心水最喜歡的肥美人，由12邢洋陽（洋腸）以4797 Like穩站榜首，亦因而直接入圍16強，26歲的她是一位文員，身高167cm，體重159磅，BMI 25.9。翻看洋腸的IG，不難找到她的泳裝照，而且早幾年前的照片身型纖瘦。
身高最高：178cm丁丁
任職鋼琴老師的丁丁29位參賽者中身高最高的一位，身高178cm，體重268磅，BMI 38.4。雖然她份量夠重，不過跳舞依然夠露活，IG見到不少她跳舞的照片。
體重最重：270磅Lezlie
23歲的Lezlie是一位大碼模特兒，身高168c，體重270磅，BMI 43.3，其IG Follower超過4000人！她一點都唔介意自己肥，更樂於作性感打扮，IG上更拍下僅以雜誌遮着身體的大膽裸照。
IG人氣最高：老闆娘
30歲的老闆娘是一位化妝師，身高161.5cm，體重190磅，BMI 33，本身是演員的她，早幾年以拍攝《警訊》闖出名堂，專做潑辣角色，IG Follower超過10,000人已算是高人氣！已為人母的她，育有一位三歲的囡囡！
最細粒：阿Bui
年僅20歲的阿Bui只有148cm，體重132磅，BMI 27，目前未有其IG資料，不過她長相可愛又年輕，相信都有機會跑出！
網民嫌不夠肥 直言：「啲樣仲好過造星啲女！」
對於今次ViuTV大搞肥美人選美活動，大部分網友都表示支持，更笑指比造星星4的參賽者更美，更嫌部分參賽者不夠肥：「有啲BMI 24 25 26嗰啲就算吧啦」，有人提議ViuTV「老細」生啤都應該參賽！
《肥美人》29位參賽者爭入16強
26位肥美人現身
1號丁珮筠(丁丁)
年齡:22
職業:鋼琴老師
身高(cm):178
體重(lb) : 268
BMI:38.4
IG：dddingting.tpk
2號許家欣(樂姐)
年齡:28
職業:酒店營業部主任
身高(cm): 169
體重(lb) : 210
BMI:33.3
3號何綺婷(綺夢)
年齡:25
職業:排舞室接待員
身高(cm):159
體重(lb):204
BMI:36.6
[email protected]
4號朱煒淇(朱朱)
年齡:21
職業:網店店主
身高(cm):161
體重(lb):173
BMI:30.2
[email protected]
5號張家縈(大咪)
年齡:32
職業: 美容店店主
身高(cm):167
體重(lb):196
BMI:31.9
6號翁芷園(Cherry)
年齡:25
職業: 設計師
身高(cm):157.5
體重(lb):144
BMI:26.4
7號蔡裕彤(老闆娘)
年齡:30
職業: 化妝師
身高(cm):161.5
體重(lb):190
BMI:33
[email protected]
8號陳映同(Lezlie)
年齡:23
職業: 大碼模特兒
身高(cm):168
體重(lb): 270
BMI: 43.3
[email protected]
9號盤惠兒(哈比)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):165
體重(lb): 171
BMI: 28.4
[email protected]_sarah_
10號劉子晴(呀肥)
年齡:19
職業: 舞蹈員
身高(cm):169
體重(lb): 206
BMI: 32.7
[email protected]
11號陳曦雯(Heyman)
年齡:24
職業: 駐唱歌手
身高(cm):161
體重(lb):143
BMI: 25
[email protected]_music
12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9
[email protected]
13號林小玲(小玲)
年齡:21
職業: 學生
身高(cm):164
體重(lb):157
BMI: 26.5
[email protected]
14號張凱盈(樹熊)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):163
體重(lb):168
BMI: 28.7
[email protected]
15號譚頌欣(師弟)
年齡:29
職業: 髮型屋接待員
身高(cm):158.5
體重(lb):191
BMI: 34.5
[email protected]_is_me
16號林咏茵(肥Yan)
年齡:20
職業: 自由工作者
身高(cm): 167
體重(lb):172
BMI: 28
17號方芷茵(Chanhnez)
年齡:32
職業: 大學講師
身高(cm): 169
體重(lb): 236
BMI: 37.4
[email protected]
18號招依婷(Vicky)
年齡:23
職業: 學生
身高(cm): 164.5
體重(lb): 222
BMI: 37.3
[email protected]_chiu_oo
19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25
[email protected]
20號朱美玲(紅中)
年齡:25
職業: 文員
身高(cm): 165
體重(lb): 175
BMI: 29.2
21號區凱琪(凱琪)
年齡:28
職業: K-pop跳舞導師
身高(cm): 163
體重(lb): 188
BMI: 32.1
[email protected]
22號容承宜(容小姐)
年齡:22
職業:中醫學士學生
身高(cm): 173.5
體重(lb): 171
BMI: 25.9
[email protected]
23號陳鏝亓(Coco)
年齡:21
職業:甜品廚師
身高(cm): 160
體重(lb): 169
BMI: 29.9
24號張欣怡(開心果)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 160
體重(lb): 190
BMI: 33.7
25號梁秋萍(包包)
年齡:21
職業:自由身表演者
身高(cm): 162
體重(lb): 166
BMI: 28.8
26號陳婉儀(阿Bui)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 148
體重(lb): 132
BMI: 27
27號朱嘉雯(Kaka)
年齡:32
職業:護士
身高(cm): 171.5
體重(lb): 224
BMI: 34.5
28號陳倩怡(小肥人)
年齡:19
職業:學生
身高(cm): 162
體重(lb): 154
BMI: 26.6
29號蔡茵茵(肥肥茵)
年齡:28
職業:教師
身高(cm): 157
體重(lb): 147
BMI: 27.1