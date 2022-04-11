肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信
ViuTV另類選美節目《肥美人》將於今晚4月11日晚上9:30開播！早前已舉行《肥美人》網上票選，已選出29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達270磅，BMI43.3 的8號參賽者陳映同（Lezlie）出場的一席話令評審們動容！
BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚
而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。
評審陣容驚現雪姨！
今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。
常見問題
《肥美人》參賽者陳映同有什麼特點？
8號參賽者陳映同Lezlie為全部參賽者之中最重，同時憑著非凡自信獲評審大讚⋯⋯詳情請看
《肥美人》人氣最高有那幾位？
《肥美人》早前舉行的網上票選結果已得知頭幾位最高票數的參賽者是⋯⋯詳情請看