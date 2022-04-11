肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信

ViuTV另類選美節目《肥美人》將於今晚4月11日晚上9:30開播！早前已舉行《肥美人》網上票選，已選出29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達270磅，BMI43.3 的8號參賽者陳映同（Lezlie）出場的一席話令評審們動容！