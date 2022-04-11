陳映同 肥美人

肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信

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ViuTV另類選美節目《肥美人》將於今晚4月11日晚上9:30開播！早前已舉行《肥美人》網上票選，已選出29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達270磅，BMI43.3 的8號參賽者陳映同（Lezlie）出場的一席話令評審們動容！

BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。

陳映同 肥美人 Lezlie任職大碼模特兒。
Lezlie任職大碼模特兒。（圖片來源：ViuTV提供）
陳映同 肥美人 Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」
Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」（圖片來源：ViuTV提供）

評審陣容驚現雪姨！

今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

陳映同 肥美人 評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha等等。
評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha、著名星級化妝師 Annie G. Chan、Gloria（大碼女裝店創辦人）等等。（圖片來源：ViuTV提供）
陳映同 肥美人 雪姨
除了雪姨，還有肥腸、Asha 徐㴓喬。（圖片來源：ViuTV）
陳映同 肥美人 何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！
何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！（圖片來源：VIU TV）
陳映同 肥美人 主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏
主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏（圖片來源：ViuTV提供）

常見問題

《肥美人》參賽者陳映同有什麼特點？

8號參賽者陳映同Lezlie為全部參賽者之中最重，同時憑著非凡自信獲評審大讚⋯⋯詳情請看

《肥美人》人氣最高有那幾位？

《肥美人》早前舉行的網上票選結果已得知頭幾位最高票數的參賽者是⋯⋯詳情請看

圖片來源：ViuTV提供

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