肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈

ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，將於下星期一（11日）晚上9時30分隆重首播，節目由駱振偉、練美娟、陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我、發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」的概念。