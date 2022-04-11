肥美人

肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈

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ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，將於下星期一（11日）晚上9時30分隆重首播，節目由駱振偉、練美娟、陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我、發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」的概念。

ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMIBody Mass Index）達到25以上、有才華及有實力的女士參加。
ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMI（Body Mass Index）達到25以上、有才華及有實力的女士參加。（圖片來源：ViuTV提供）

評審陣容驚現雪姨！

今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

肥美人 評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha等等。
評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha、著名星級化妝師 Annie G. Chan、Gloria（大碼女裝店創辦人）等等。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 雪姨
除了雪姨，還有肥腸、Asha 徐㴓喬。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！
何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！（圖片來源：VIU TV）
肥美人 主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏
主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏（圖片來源：ViuTV提供）

洋腸最多人Like

ViuTV早前已經公佈29位參加者的詳細資料及於Facebook專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，俾網民投選喜愛女孩一票。當中獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強。

12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人 洋陽比賽時表換上一身校服Look！
洋陽比賽時表換上一身校服Look！（圖片來源：ViuTV提供）

268磅丁丁跳舞靈活輕盈

將於下星期一（11日）晚播出的第一集，29位參加者陸續登場，同觀眾見面。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！參加者們技驚四座，為評審們帶來不少驚喜。其中，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

肥美人 丁丁身手勁靈活。
丁丁身手勁靈活。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 有姿勢有實際！
有姿勢有實際！（圖片來源：ViuTV提供）

BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。

肥美人 Lezlie任職大碼模特兒。
Lezlie任職大碼模特兒。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」
Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」（圖片來源：ViuTV提供）

睇埋其它參賽者嘅台上美態：

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常見問題

《肥美人》參賽者丁丁有什麼特點？

1號參賽者丁丁由網上票選已獲得網民關注，她的體重達⋯⋯詳情請看

《肥美人》主評審有誰？

《肥美人》評審陣容鼎盛，而主評審有蝦頭、小儀，還有⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]圖片、ViuTV提供影片來源：ViuTV

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