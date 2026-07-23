英皇新寵劉紜蔚是誰？「肥肥人」KOL進化到歌手 曾爆險墮飯局陷阱揭圈中潛規則
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今晚英皇新寵KOL「肥肥人」劉紜蔚憑曾比特新歌MV爆紅備受關注；她受訪時突爆入行以來險墮飯局潛規則的恐怖經歷，更揭露曾遭女性友人出賣設局，驚險脫身的背後真相令人捏一把冷汗。
劉紜蔚親揭飯局問價黑幕
這名原本在大家認知中只是一位KOL的網紅，最近為了轉型做專業演員付出了不少汗水。她早前為電視台拍攝旅遊節目並接受專訪，首度公開演藝圈潛規則的暗黑經歷。她自爆經常收到飯局邀約及直接問價的私訊，對方更聲稱會絕對保密。最驚險一次是遭身邊女性朋友設局，邀請出席一個奇怪聚會並指定要男女隔住坐，令她察覺氣氛異常並迅速想計謀脫身逃離現場。
肥肥人霸氣拒絕潛規則誘惑
面對種種金錢誘惑與網民對其外貌造假及背後有金主的惡意攻擊，劉紜蔚大方承認並霸氣反擊。她直言只要是樣貌標緻的女生都會遭遇類似情況，她堅守底線把這些訊息當作垃圾郵件處理：「我通常一睇到就當係垃圾郵件，完全唔會理，因為如果你一覆，對方就會覺得有機可乘。」她強調自己上鏡前會瘋狂戒口減肥，做好自己對得住支持者就夠，絕不埋沒良心。
曾比特新歌MV女主角大起底
其實大家認知中的劉紜蔚一直是一位擁有高人氣的網紅，畢業於香港浸會大學傳理系的她早於入行初期以模特兒身分出道，至今累積拍攝過近100個廣告。最近她獲邀擔任同門師兄曾比特廣東新歌的女主角，兩人在電梯密室上演甜蜜對手戲時突遭途人亂入，場面搞笑卻意外讓她備受關注，加上曾自資出歌追夢，成功由網紅進化成英皇力捧新寵歌手。
網民激讚力抗家人反對追夢
事件曝光後引起網絡熱烈討論，不少網民留言力挺她堅拒潛規則的態度，紛紛表示：「好女仔真係買少見少」、「KOL轉型好艱難支持你」。同時她透露家人一直反對她做藝人，認為是吃青春飯並勸她考政府工，但她為了證明自己，每月堅持把家用由數千元加碼至10,000多元作為成績單，用實際行動向父母證明靠自己也能在演藝圈立足。
圖片來源：大會提供、IG@fatfatpeoplevivian資料或影片來源：原文刊於新假期