聲秀畢業演唱會｜胡子貝首唱新歌《情完節》 神秘預告MV有熟悉面孔現身

胡子貝在《聲秀》畢業演唱會上的表現令人驚艷，不僅與陸卓謙合作彈結他演唱《無盡》展現搖滾風格，更在台上首度公開演唱全新創作《情完節》，讓現場觀眾搶先聽到這首神秘新作。這位年輕歌手在演唱會後接受訪問時透露，即將推出的新歌MV中可能會有令人意想不到的驚喜嘉賓，更神秘地表示「可能都有大家熟悉嘅面孔」，但對於歌名和具體內容則保持低調，只是提醒歌迷要密切留意。