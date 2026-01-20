聲秀畢業演唱會｜胡子貝首唱新歌《情完節》 神秘預告MV有熟悉面孔現身
胡子貝在《聲秀》畢業演唱會上的表現令人驚艷，不僅與陸卓謙合作彈結他演唱《無盡》展現搖滾風格，更在台上首度公開演唱全新創作《情完節》，讓現場觀眾搶先聽到這首神秘新作。這位年輕歌手在演唱會後接受訪問時透露，即將推出的新歌MV中可能會有令人意想不到的驚喜嘉賓，更神秘地表示「可能都有大家熟悉嘅面孔」，但對於歌名和具體內容則保持低調，只是提醒歌迷要密切留意。
胡子貝台上首唱新歌展現創作實力
在前晚於旺角麥花臣場館舉行的《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會上，胡子貝的表現成為全晚亮點之一。他先是與陸卓謙攜手彈結他合唱《無盡》，搖滾味十足的演出令現場氣氛高漲。隨後胡子貝更在台上首度演唱個人全新創作《情完節》，這首從未曝光的新歌讓在場觀眾率先感受到他的音樂創作才華，也為這場畢業演唱會增添了不少話題性。
新歌MV藏神秘嘉賓引發猜測熱潮
演唱會結束後，胡子貝在接受訪問時透露了令人期待的消息。他表示即將推出的新歌不僅會有完整版本發布，連同的MV更可能會有意想不到的驚喜。當被問及具體詳情時，胡子貝神秘地說「可能都有大家熟悉嘅面孔」，暗示MV中將會有知名人士客串演出，但他拒絕透露更多細節，只是著大家留意後續消息。這番話立即引發歌迷熱烈討論，紛紛猜測究竟會是哪位藝人或導師會在他的MV中現身。
畢業演唱會成功為音樂路奠定基礎
對於這次畢業演唱會，胡子貝坦言感到非常感動，他說「希望呢個可以係一個新嘅起點，對我哋每個都係」。整場演唱會由全體16位學員以《星戰》和《隆重登場》揭開序幕，全場坐無虛席，粉絲拿著燈牌為自己的偶像吶喊和打氣。除了胡子貝外，其他學員包括馮熙燮、柯雨霏、張津銘等人也各自展現了在《聲秀》期間的成長和進步，而七位導師譚耀文、蘇永康、吳浩康、胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫、劉浩龍也在台上向學員們作出最後的教誨。
學員齊心延續音樂夢想創造未來
演唱會最後，一眾16位學員以一曲《凡星》為這個畢業演唱會畫上完美句號。胡子貝與其他學員紛紛表示希望能繼續在音樂路上追夢，將這份感動延續下去。這場演唱會不僅標誌著《聲秀》節目的圓滿結束，更象徵著這群年輕歌手正式踏上各自的音樂旅程。對於胡子貝而言，能夠在畢業演唱會上首唱新作品，無疑為他未來的音樂發展奠定了良好基礎，而即將推出的神秘新歌MV更令人期待他在樂壇的下一步動向。
圖片來源：大會提供、IG@mattinata4資料或影片來源：原文刊於新假期