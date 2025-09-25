兩大聲學「靚聲王」對決 胡子貝被取笑「Poker Face」 譚耀文讚蕭凱恩：無懈可擊
至於今集「一對一對決」下半場，演唱歌曲同樣是學員們從網民投選的「我最喜愛廣東歌」中挑選出來；而今集出場的餘下8位學員是（排名不分先後）：
陸卓謙Jeffrey 《燕尾蝶》VS 穎喬 Ziva《酷愛》
柯雨霏 Ophelia《至少做一件離譜的事》VS 張津銘《蜚蜚》
冼奕瑜Jasmine《夏日傾情》VS 布子殷（布子）《神愛世人》
蕭凱恩 Michelle《願》VS 胡子貝Matt 《沙龍》
本輪評分準則是五位評審從兩名Battle學員二揀一，獲得較多燈數的學員直接進級，另一位則跌入危險區。本回合上下兩輪加起來共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員會被淘汰。
胡子貝高音嚇窒陳奐仁 蕭凱恩自彈自唱獲激讚
另一場高水平對決，由同具聲樂底子的蕭凱恩（Michelle）與胡子貝（Matt）上演。蘇永康組的胡子貝選唱陳奕迅的《沙龍》，展現出驚人的高音準確度及爆炸力，強勁實力嚇到評審陳奐仁（Hanjin）當場「舉手投降」，其淡定台風更被劉浩龍笑稱：「好適合玩 Poker」。而譚耀文組的視障歌手蕭凱恩則選擇自彈自唱高難度的《願》，以超闊音域及穿透力強的靚聲唱出極強感染力，表現震撼全場。兩位強者對壘，評審周錫漢形容：「兩位表現好震撼。」雷有輝亦指：「Matt 當然係無懈可擊，啲高音好準、好有爆發力。」令這場對決的賽果更添懸念。
評審導師反應超肉緊 譚耀文眼濕濕：Michelle無懈可擊
面對兩場勢均力敵的精彩對決，評審和導師們都看得相當投入。對於張津銘與柯雨霏的表現，評審們坦言難以抉擇，雷有輝認為：「優點缺點不相伯仲，兩個都有好好嘅聲線同埋技巧。」而另一邊廂，蕭凱恩的完美演出，不但令蘇永康大讚她能超越語言界限感動別人，其導師譚耀文聽畢後更感動到眼濕濕，激動力讚：「Michelle 每分每秒都向前進步嘅人，你今晚表現無懈可擊。」評審周錫漢亦對蕭凱恩讚不絕口：「你要自彈自唱難度非常之高，呢個 arrangement 完全 display 到你個 vocal range，超級闊！係 full Range。」