兩大聲學「靚聲王」對決 胡子貝被取笑「Poker Face」 譚耀文讚蕭凱恩：無懈可擊

最新娛聞
東方新地

廣告

歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈趨激烈，在最新一集「一對一對決」中，兩大聲學「靚聲王」對決，獲評審一致高度評價！

至於今集「一對一對決」下半場，演唱歌曲同樣是學員們從網民投選的「我最喜愛廣東歌」中挑選出來；而今集出場的餘下8位學員是（排名不分先後）：

陸卓謙Jeffrey 《燕尾蝶》VS 穎喬 Ziva《酷愛》

柯雨霏 Ophelia《至少做一件離譜的事》VS 張津銘《蜚蜚》

冼奕瑜Jasmine《夏日傾情》VS 布子殷（布子）《神愛世人》

蕭凱恩 Michelle《願》VS 胡子貝Matt 《沙龍》

本輪評分準則是五位評審從兩名Battle學員二揀一，獲得較多燈數的學員直接進級，另一位則跌入危險區。本回合上下兩輪加起來共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員會被淘汰。

胡子貝高音嚇窒陳奐仁 蕭凱恩自彈自唱獲激讚

另一場高水平對決，由同具聲樂底子的蕭凱恩（Michelle）與胡子貝（Matt）上演。蘇永康組的胡子貝選唱陳奕迅的《沙龍》，展現出驚人的高音準確度及爆炸力，強勁實力嚇到評審陳奐仁（Hanjin）當場「舉手投降」，其淡定台風更被劉浩龍笑稱：「好適合玩 Poker」。而譚耀文組的視障歌手蕭凱恩則選擇自彈自唱高難度的《願》，以超闊音域及穿透力強的靚聲唱出極強感染力，表現震撼全場。兩位強者對壘，評審周錫漢形容：「兩位表現好震撼。」雷有輝亦指：「Matt 當然係無懈可擊，啲高音好準、好有爆發力。」令這場對決的賽果更添懸念。

評審導師反應超肉緊 譚耀文眼濕濕：Michelle無懈可擊

面對兩場勢均力敵的精彩對決，評審和導師們都看得相當投入。對於張津銘與柯雨霏的表現，評審們坦言難以抉擇，雷有輝認為：「優點缺點不相伯仲，兩個都有好好嘅聲線同埋技巧。」而另一邊廂，蕭凱恩的完美演出，不但令蘇永康大讚她能超越語言界限感動別人，其導師譚耀文聽畢後更感動到眼濕濕，激動力讚：「Michelle 每分每秒都向前進步嘅人，你今晚表現無懈可擊。」評審周錫漢亦對蕭凱恩讚不絕口：「你要自彈自唱難度非常之高，呢個 arrangement 完全 display 到你個 vocal range，超級闊！係 full Range。」

胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡子貝 蕭凱恩 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 