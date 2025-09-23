44歲視后自爆為打風做足準備 晒麒麟臂嚇窒網民：一拳打飛我出國？
44歲視后胡定欣向來以Fit爆身形見稱，昨日（22日）在八號風球殺到前夕，她突然在社交平台大派福利，上載一張超震撼的爆肌健身照！相中她身穿露腰小背心，輕鬆舉起手臂展示出超狂的二頭肌，肌肉線條分明得嚇人，與她平時纖瘦的形象形成極大反差。究竟視后是為了什麼突然練成「筋肉人」？
胡定欣IG驚現超強麒麟臂
胡定欣昨日在個人社交帳戶分享了一張健身室的自拍，相中的她狀態大勇，穿上一件黑色小背心，不但露出纖纖細腰，更令人驚訝的是她舉臂時所展現的「麒麟臂」。只見她的二頭肌谷到盡，手瓜起腱，肌肉線條完全不輸專業健身選手，可見她為鍛鍊身形付出了極大努力。這張照片瞬間引爆網絡，不少粉絲都對她的驚人變身感到難以置信，紛紛留言表示讚嘆。
胡定欣自嘲練大隻為颱風買餸
對於自己突然練出驚人臂肌，胡定欣本人亦幽默地在帖文中解釋。她先是寫道：「當唔方便Train下半身，結果…唔覺意大隻咗！」似乎是因身體某些狀況而集中訓練上半身，才得到意想不到的成果。其後她更搞笑地將練大隻與颱風聯繫起來，笑言：「香港聽日要掛8號風球，新聞話呢個風好強勁，強度與山竹相當，我都要做好準備，練大隻啲，先夠力去街市入貨買定嚟緊呢兩日糧食。」
好友林子善搞笑留言求咬一啖
胡定欣的爆肌照不單止震撼一眾網民，連圈中好友亦紛紛前來朝聖。其中，好友林子善的留言最為搞笑，他看到胡定欣的強勁臂彎後，竟然抵死地留言表示：「二頭操得唔錯，下次食飯畀我咬一啖睇吓入唔入。」他風趣的互動引來不少網民點讚，也足見二人私下的好交情，為這則熱話增添了不少趣味性。
網民睇到嘩嘩聲 驚訝胡定欣變筋肉人
照片一出，網民反應極為熱烈，留言區瞬間被「洗版」。大部分人都對胡定欣的毅力表示佩服，大讚她身材「勁弗」。有網民搞笑地問：「姐要去參加健美比賽了？」更有人誇張地表示，看到她的臂肌後感到害怕，笑稱：「可以一拳將我打飛出國。」可見胡定欣這次的健身成果，確實為大家帶來了十足的視覺衝擊，成功製造話題。
圖片來源：IG@nwuuu資料或影片來源：原文刊於新假期