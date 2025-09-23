44歲視后自爆為打風做足準備 晒麒麟臂嚇窒網民：一拳打飛我出國？

44歲視后胡定欣向來以Fit爆身形見稱，昨日（22日）在八號風球殺到前夕，她突然在社交平台大派福利，上載一張超震撼的爆肌健身照！相中她身穿露腰小背心，輕鬆舉起手臂展示出超狂的二頭肌，肌肉線條分明得嚇人，與她平時纖瘦的形象形成極大反差。究竟視后是為了什麼突然練成「筋肉人」？