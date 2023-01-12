周嘉洛攞獎胡定欣冇拍手 事後做1件事講和 網民分析3大黑面原因

剛於週日舉行的TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，周嘉洛憑《痞子殿下》紀威一角奪得《最受歡迎電視男角色》。不過頒獎禮上另一亮點，就是當周嘉洛上台發表感言時，坐在台下的胡定欣被影到無拍手兼黑面，雖然事後胡定欣有在Instagram寫下29字澄清並tag周嘉洛，但依舊成為網友熱門話題，網友更整合3大黑面原因！