周嘉洛攞獎胡定欣冇拍手 事後做1件事講和 網民分析3大黑面原因
胡定欣IG主動tag周嘉洛回應黑面事件
頒獎禮過後胡定欣在Instagram分享一張與陳山聰、袁偉豪、李施嬅及姚子羚的合照，剛巧周嘉洛都有在合照下留言，想不到胡定欣竟然tag對方主動回應「黑面」事件，「周嘉洛，你係度啱啦! 我真係無黑你面!~我真心聽緊你講得獎感受! 恭喜您!」而周嘉洛其後都有回覆並感激對方，「多謝你定欣! 我會更努力! 同埋放心! 你總是那麼友善! 就算人地講我都唔信亦唔覺你有黑面。」
網友繼續捉住唔放！有人大讚夠真性情
事件看好似告一段落，但仍然有網友捉住胡定欣唔放，紛紛猜測胡定欣黑面兼無拍手，是因為好友陳山聰有份角逐同一獎項，但最後結果竟然並非好友奪得所以才會用行動抗議，舉動獲不少網友大讚夠真性情！亦有網友特別她在頒獎禮為其他藝員送上祝福，認為只是一時之間未能做好表情管理而已。
視后變陪跑份子 成黑面主因？
胡定欣在今次頒獎禮上成績可以說是未如理想，除了奪得「最佳衣着奬」外，另一獎項「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項都擦身而過，有網友認為視后變陪跑份子，難免會有些少「黑面」。
同陳山聰拍劇兼跑友 寧撐好拍檔
亦有網民分析，陳山聰當日亦有份憑《超能使者》提名最受歡迎電視男角色，胡定欣曾跟陳山聰合作過《同盟》等劇集，又因熱愛長跑運動而組成「Crazy Runner」跑友，自然較支持陳山聰！
年紀輕輕獲力捧 兩度打破紀錄
也有不少網友撐胡定欣黑面有理，更指她「面帶不屑神情」，又指周嘉洛的確「真心覺得佢係未夠班攞呢個獎囉」、「我撐胡定欣，還未得就攞奬」。事實上，周嘉洛早在2019年時，以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角奪得「最佳男配角」一獎，成為歷年最年輕的「最佳男配角」，隨後備受力捧，接拍《痞子殿下》中「紀威」一角，入行短短7年，首次做男主角就奪得「最受歡迎電視男角色」一獎，兩度打破紀錄，之前很多好戲之人未有這種記錄！
陳自瑤目無表情最經典
其實過往頒獎禮上不時有藝員疑似有「黑面」情況發生，例如前年萬千星輝頒獎典禮上王浩信獲封視帝，當時鏡頭馬上影住太太陳自瑤Yoyo，但當時二人屢次傳出婚變，Yoyo在鏡頭前未有露出開心表情之餘更是目無表情兼些少「黑面」。事後她表示當時的表情只是比較淡然，同時亦覺得一個表情成為一個話題。
常見問題
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