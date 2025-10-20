視后胡定欣罕有帶母上節目｜驚爆媽媽曾煮萬元花膠 淚崩自責：點解我成日話唔得？

視后胡定欣近日與媽媽罕有地一同現身真人騷，期間真情流露，在鏡頭前淚崩，自責初入行時因工作太忙，經常拒絕媽媽的飯局邀約，場面令人心酸。更令人震驚的是，定欣在節目中才驚悉，媽媽多年前曾為她豪煮價值超過10,000港元的珍藏花膠，究竟是甚麼原因讓這位孝順女至今仍愧疚不已？