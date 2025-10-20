視后胡定欣罕有帶母上節目｜驚爆媽媽曾煮萬元花膠 淚崩自責：點解我成日話唔得？
胡媽媽驚爆豪煮萬元花膠 胡定欣當場嚇呆
在昨晚（19日）播出的節目中，胡定欣重返家人昔日經營的海味舖體驗，一位資深店員展示胡媽媽當年手持花膠的舊照，意外揭開一段溫馨往事。原來胡媽媽數年前曾為女兒烹煮一隻價值高達10,000港元的30年敏魚肚花膠，胡媽媽憶述時一臉寵溺地說：「呢個品種依家已經冇架喇，係我珍藏嚟架，所以我會整畀定欣食。」定欣聽後大感愕然，坦言自己一直被蒙在鼓裡，完全不知道當年吃下肚的是如此矜貴的珍品，臉上流露出既驚訝又感動的複雜神情，母愛之偉大盡在不言中。
胡定欣淚灑鏡頭前 剖白入行最痛一件事
節目其中一幕，胡定欣回到家中品嚐媽媽準備的愛心花膠湯，因而勾起往事，一時感觸不禁淚灑當場。她哽咽剖白，初入行十多年，事業尚未穩定，工作時間極不固定，媽媽經常問她能否回家吃飯，但她總是無法給出確切答案，這份無力感讓她深感愧疚。她含淚向媽媽懺悔，道出埋藏心底多年的說話：「我初入行頭十零年，你（胡媽媽）成日問我：『返唔返嚟食飯啊？』我成日都會講：『我唔知啊。』但其實嗰句『唔知』係好愧疚嘅，點解我阿媽成日問親我，我都要話唔得呢？」她表示事業穩定後，已馬上調整，盡量抽時間陪伴家人，彌補昔日遺憾。
三代經營海味店 胡定欣自揭童年零食之謎
胡定欣在節目中亦分享了她的家庭背景，原來她家中三代，由太公、爺爺到爸爸及叔叔，都是經營海味店，雖然現已退休，但海味舖的一事一物都承載著她的童年回憶。她更笑著向主持自揭童年趣事，指自己小時候的零食非常特別，並非一般糖果餅乾，而是名貴的乾瑤柱（元貝）。她回憶道：「細個嗰時，好鍾意叫叔叔喺啲樽度拎元貝畀我當零食。」字裡行間流露出對昔日時光及家人的懷念，也解釋了她與海味店之間深厚的情感連結。
網民洗版激讚餅印母女：婚後更靚！
節目播出後，胡定欣與媽媽的真情互動引起網民熱烈討論，不少網民被兩母女的深厚感情所感動。網民留言洗版，大讚激罕出鏡的胡媽媽保養得宜，氣質出眾，與定欣有如「餅印」一樣美麗，紛紛留言：「胡媽媽So Pretty！」同時，亦有大批網民將焦點放在胡定欣身上，力讚她婚後狀態大勇，笑容比以前更甜美，散發著幸福人妻的氣息，留言指：「定欣婚後更靚女」、「笑容好甜！」