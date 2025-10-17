新婚人妻胡定欣罕談生B大計｜媽媽首爆揀女婿2大條件 暗示醫生老公全中？

新婚不久的胡定欣，近日在真人騷節目中激罕大談生育計劃，更意外讓胡媽媽曝光揀女婿的兩大條件，似乎暗示醫生老公陳建華完全符合！定欣在節目中走入昔日父母打拼的海味舖，重溫童年點滴，更真情流露談及對將來小朋友的期望，究竟這位新任人妻有何打算？