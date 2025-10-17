新婚人妻胡定欣罕談生B大計｜媽媽首爆揀女婿2大條件 暗示醫生老公全中？
廣告
新婚不久的胡定欣，近日在真人騷節目中激罕大談生育計劃，更意外讓胡媽媽曝光揀女婿的兩大條件，似乎暗示醫生老公陳建華完全符合！定欣在節目中走入昔日父母打拼的海味舖，重溫童年點滴，更真情流露談及對將來小朋友的期望，究竟這位新任人妻有何打算？
胡定欣走入西營盤海味舖 變身「海味西施」勁貼地
在真人騷《家傳之「保」》最後一集中，胡定欣回到父母昔日工作的西營盤海味舖，親身體驗上一代的工作日常。在經驗豐富的老師傅指導下，定欣落手落腳學習分辨花膠公乸、發海參、埋數對單，甚至親自推車送貨，過程相當貼地。由於定欣自小就在這條街長大，街坊鄰里幾乎都認識她，送貨期間不斷與「老朋友」熱情打招呼，場面充滿濃厚的港式人情味，她笑言：「我真係呢條街出世㗎」、「我會覺得呢條街有家嘅感覺。」有趣的是，定欣在店內工作時，不時偷食乾瑤柱，原來這是她從小到大的「指定動作」，童年習慣在鏡頭前不經意流露，畫面相當可愛。
胡定欣罕談生B計劃 直言小朋友係「上天嘅禮物」
近日與醫生男友陳建華拉埋天窗，成為全城熱話，胡定欣在節目中亦罕有地談及生小朋友的計劃。當被問到相關話題時，她坦言小朋友是「上天嘅禮物」，流露出對組織家庭的憧憬。她更感性地分享，希望將來的小朋友能像自己一樣，可以「無後顧之憂的去追夢」，言語間充滿母愛。看來新婚的定欣已為人生的新階段做好準備，一番真情剖白，讓觀眾看到她鏡頭後溫柔的一面，令人期待她早日傳來好消息。
胡媽媽首談揀女婿條件 爆最愛女兒呢個古裝樣
節目中罕有出鏡的胡媽媽，除了全程「監督」女兒工作，更在「母女傳承度測試」環節中意外披露了揀女婿的條件。胡媽媽直言，最重要是「有愛心」和「穩重」，這兩大條件似乎正正暗示了新女婿陳建華的優點，難怪對這段婚姻如此放心。此外，胡媽媽亦分享了自己最喜愛的定欣作品，答案竟是《大唐雙龍傳》，她甜笑解釋：「因為你化晒古裝成個我嘅樣咁，所以我好鍾意。」母女情深，溢於言表。胡媽媽更詳細分析女兒妝前妝後一時似爸爸、一時似媽媽，互動溫馨又搞笑。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期