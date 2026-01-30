胡定欣首爆醫生老公滑雪場「求婚全經過」 期待派雙封利是：係我榮幸

視后胡定欣去年10月與醫生男友陳健華在新西蘭皇后鎮舉行婚禮後，今日（30日）首度公開分享求婚經過，原來老公竟然選在滑雪場的高難度滑道向她求婚！這位新婚人妻透露當時被嚇親，直言感動到即場落淚答應，過程相當浪漫卻又驚險萬分。