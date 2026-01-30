胡定欣首爆醫生老公滑雪場「求婚全經過」 期待派雙封利是：係我榮幸
醫生老公滑雪場浪漫求婚嚇親胡定欣
胡定欣在活動上首度詳細分享求婚經過，笑言自己較怕醜很少同朋友分享這些私人事情。原來陳健華醫生選擇在滑雪期間向她求婚，而且特意挑選在高難度滑道休息期間拿出戒指。胡定欣回憶當時情況：「佢都係怕醜之人，嗰刻冇乜人行過來是天公作美，初時見佢準備腳架以為影相，佢話見我滑得唔好心情不佳，之後滑得好先至求婚。」她直言當刻被這個突如其來的驚喜嚇親，但隨即感動到喊並立即答應求婚。
答應求婚後茫然不知所措立即報喜家人
這位新科人妻透露答應求婚後有點茫然，不知道之後要做甚麼，第一時間就是立即同屋企人分享這個好消息。胡定欣大讚老公細心體貼，認為可能同醫生職業有關，平時做事都很周詳。她表示雖然拍拖時有傾過結婚話題，但無想過會如此快就步入婚姻殿堂，覺得結婚是兩個人的事，對老公主動求婚感到非常驚喜和感動。整個求婚過程雖然簡單，但充滿真摯情感令她至今回想起來仍有餘韻在心裡。
胡定欣專登上網搵靚利是封改姓陳氏
今年是胡定欣婚後第一個農曆新年，她興奮地表示今年第一年派陳姓利是，專登上網搵最靚的利是封。她笑言家中還有很多胡姓利是封，會交給媽媽繼續使用，非常環保。胡定欣透露未有利是預算，但第一年會派雙封：「派雙封利是係我榮幸，以前逗過不少利是，要還，哈哈！」她特別期待今年派利是，因為終於可以派雙封給侄子和表兄弟姐妹的小朋友，他們都等了很久。
初歸新抱過年不用費心老爺奶奶包辦
作為初歸新抱第一年過新年，胡定欣表示老公沒有太多講究，老爺奶奶會準備所有新年用品，不用她費心張羅。她只需要負責買花布置和繼續買桃花，希望增加人緣。對於長輩可能會問及生育計劃，胡定欣以「順其自然」四個字回應，強調最重要是兩個人開心，完全沒有感到壓力。她認為現階段兩人甜蜜生活最重要，不會因為外界期望而感到莫名壓力。
網民熱議新婚生活羨慕神仙眷侶
胡定欣分享新婚生活點滴，表示雖然在稱呼上還未完全習慣被叫「陳太」，但對於朋友特意作弄叫她陳太也感到開心。她透露兩人在家事分工方面合作無間，「我煮飯佢就洗碗，如果我負責買餸就我洗碗，大家分工合作」。網民看到這對新婚夫婦的甜蜜互動，紛紛留言「好羨慕呀」、「醫生老公真係好細心」、「定欣姐終於搵到好歸宿」，不少人都為這位視后找到真愛而感到高興。