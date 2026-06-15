44歲胡定欣甜遊聖家堂放閃 意外翻舊帳揭15年前「失戀獨遊」秘密與視帝有關
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視后胡定欣近日與醫生老公陳健華甜蜜出遊西班牙巴塞隆拿，更特意造訪剛完工的聖家堂打卡留念。然而她在社交平台分享的一段文字，卻意外牽出15年前一段失戀獨遊的往事，令網民紛紛翻出她與前度的舊帳。
胡定欣攜老公見證聖家堂144年完工歷史時刻
胡定欣前日在社交平台大曬與老公Akin的西班牙旅遊照，兩人專程前往歷經144年興建、近日終於宣告完工的聖家堂朝聖。她更在帖文中寫道：「2011年自己一個去；2026年有另一半+村民們一齊去，嘻嘻～都係一個有意思嘅見證！」短短數句，既是感嘆建築物的百年蛻變，更是對自己人生際遇的深刻感觸，甜蜜之中帶著一絲唏噓。
胡定欣首談2011年獨遊源於失戀需要療傷
胡定欣雖然未有在帖文中明言2011年獨遊的原因，但她過往曾在節目中透露，人生第一次獨自旅行正正是因為失戀，後來發覺一個人出走能讓自己靜下來聆聽內心聲音，從此愛上獨遊。對比15年前隻身遠走歐洲療傷，到如今有老公陪伴左右，她以一句「有意思嘅見證」輕描淡寫帶過，卻已道盡箇中辛酸與釋懷。
馬國明分手後胡定欣經歷多段坎坷情路
翻查資料，2011年前後正是胡定欣與馬國明結束近兩年戀情的時期，馬國明其後於2012年才公開承認二人曾經拍拖。此後胡定欣先後與圈外人沈栢淳及音樂人陳明道交往，惟每段感情都維持約兩年便告終，她更曾坦言擔心自己會「孤獨終老」。直至去年10月，她終於與外科醫生陳健華在新西蘭低調完婚，結束多年單身生涯，婚後更離巢發展，忙於拍攝內地電影及舉辦個人演唱會，事業家庭雙線開花。
網民感嘆視后苦盡甘來從獨遊變甜蜜夫妻遊
帖文曝光後隨即引來大批網民留言，不少人感觸良多，紛紛留言「從一個人到兩個人，真係等到了」、「以前睇住你情路坎坷，而家終於幸福」、「苦盡甘來，值得擁有」。亦有眼利網民將她15年前後的照片並排對比，感嘆歲月雖然流逝，但如今的笑容明顯比當年燦爛得多，隔著屏幕都感受到滿滿的幸福感。
資料或影片來源：原文刊於新假期