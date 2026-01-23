胡定欣兩年無劇開 婚後狂掘金搞巡迴音樂會 門票超抵仲有合照福利

兩屆視后胡定欣自去年無預警宣布與外科醫生男友陳健華結婚後，竟然已經有兩年時間沒有劇集開工。不過這位TVB當家花旦並沒有閒著，反而積極籌備個人巡迴音樂會，最新公布的珠海站票價更是親民得令人驚喜，最貴門票只需人民幣520元，而且還可以與偶像1V4合照，對比其他藝人動輒過千元的演唱會門票，胡定欣的定價策略引發網民熱烈討論。