胡定欣兩年無劇開 婚後狂掘金搞巡迴音樂會 門票超抵仲有合照福利
胡定欣最近在社交平台為2026年4月4日的《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》珠海站做宣傳，公布的票價分別為人民幣520元、380元及280元三個級別。最令粉絲興奮的是，購買最貴520元門票的觀眾，竟然可以獲得一張1V4合影機會，即是四位觀眾可以與胡定欣一起拍照留念。這個價錢不但可以近距離觀看偶像演出，還能與偶像合照，對粉絲來說絕對是物超所值的體驗。相比起其他港星在內地舉辦的演唱會，胡定欣的定價策略明顯更加貼地，展現出她對粉絲的誠意。
視后兩年無劇開工專心發展音樂事業
貴為兩屆視后的胡定欣，自2024年起已經有兩年時間沒有劇集作品播出，這對於一位當紅女藝人來說確實罕見。不過胡定欣並沒有因此而停下工作步伐，反而將重心轉移到音樂事業上，積極籌備個人巡迴音樂會。去年3月她已經在東莞舉行過《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》，獲得不俗反應，今次珠海站是她巡迴演出的延續。對於一位以演戲起家的藝人來說，胡定欣選擇在事業高峰期轉攻音樂市場，確實需要相當大的勇氣和決心。
胡定欣2015年首奪視后一鳴驚人
回顧胡定欣的演藝生涯，2015年可說是她事業的重要轉捩點。她在劇集《鬼同你OT》中飾演女鬼薑蓉一角，與田蕊妮的默契演出大獲觀眾好評，兩人在劇中的「神同步」表現成為一時佳話。胡定欣更憑藉這個角色在《萬千星輝頒獎典禮2015》中奪得「最佳女主角」，成為第三位無綫電視藝員訓練班出身而奪得「視后」的女藝人。這個突破性的演出不但為她帶來事業高峰，也奠定了她在TVB的重要地位。
胡定欣蟬聯視后
2016年胡定欣在《城寨英雄》中飾演刁蘭一角，再次展現出色演技。這個角色表面是潑辣包租婆，實際上卻是刀子嘴豆腐心，重情重義，武功高強的前殺手組織女殺手，刁蠻可愛又重情義的性格深受觀眾喜愛。胡定欣憑此角色贏得《星和無綫電視大獎2016》、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》以及《萬千星輝頒獎典禮2016》三地的視后，完成大滿貫。