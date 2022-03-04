諸朋好友｜胡定欣被翻舊賬目中無人 曾當林夏薇透明 令對方傷心到胃酸倒流

胡定欣性格難觸摸唔係今時今日的事，雖然憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》連奪兩屆視后，時來運到事業運大旺，愛情路上卻交白卷多年，性格造成命運，40歲都未搵到好歸宿。表面大把好姊妹與好兄弟的胡定欣，上《諸朋好友》做嘉賓時，被林夏薇爆曾當眾扮睇唔到佢，令佢非常傷心同失望，仲搞到胃酸倒流狂嘔，胡定欣即場解釋完全不知情，又話係好朋友嘅？