44歲胡定欣新婚豪宅意外曝光 擺2米巨型聖誕樹客廳勁闊落
胡定欣親手佈置2米巨型聖誕樹
從胡定欣分享的照片可見，她親力親為佈置家中的聖誕樹，穿著白背心站在梯子上，小心翼翼地為樹頂掛上星星。這棵聖誕樹大得驚人，目測超過2米高，幾乎觸及天花板，樹上掛滿了暖白色的串燈，配以典雅的金色和深色球形掛飾，燈光亮起時充滿濃厚的節日氣氛。即使如此巨大的聖誕樹擺放在豪宅客廳的角落，旁邊是整排的落地玻璃窗，空間上仍顯得綽綽有餘，絲毫不覺擠迫。
豪宅客廳極為寬敞闊落盡顯氣派
由此可見，胡定欣豪宅的客廳極為寬敞闊落，落地玻璃將窗外的夜景和樹影倒映進屋內，與室內的聖誕樹燈光互相輝映，盡顯氣派。這種設計不但讓室內空間感倍增，更營造出一種與大自然融為一體的居住體驗。網民看到照片後紛紛驚嘆客廳的寬敞程度，有人留言「這個客廳比我整個屋企都大」，亦有人讚嘆「醫生太太的生活真的不一樣」。
裝修簡約大氣完美演繹低調奢華
除了巨型聖誕樹，早前好友胡杏兒到訪她家中打邊爐時，也讓豪宅的內部設計進一步曝光。從照片中可見，飯廳的牆壁採用了深灰色的岩板或石材質感飾面，紋理自然，在柔和的燈光下顯得沉穩而有格調。搭配一盞型格的吊燈，整個空間設計簡約，樓底極高充滿空間感，完美演繹了何謂「低調的奢華」。這種不追求金碧輝煌，而是著重材質與光影配搭的設計，足見主人家卓越的審美品味。
胡定欣澄清並非閃婚計劃一年才公布
胡定欣自言與丈夫陳健華已交往數年，並非外界所想的閃婚，而是計劃了一年，待儀式完成後才向外界公佈喜訊。她曾解釋結婚非倉促決定，兩人達成共識完成結婚儀式後才同大家講，所以連好友都不知情，並笑言是向黃智雯學習保密功夫。對於被傳奉子成婚，她早前笑著否認，並表示生兒育女會順其自然，由於丈夫並非家中長子，所以沒有生育壓力。
網民熱議醫生太太生活羨煞旁人
胡定欣的豪宅曝光後，網民紛紛留言表達羨慕之情。有人留言「視后嫁醫生真的是人生勝利組」，亦有人讚嘆「這個家的裝修品味真的很高級，簡約但不簡單」。更有網民直言「44歲嫁醫生，住豪宅，人生真的很完美」，可見大家對她的新婚生活都充滿好奇和羨慕。從「黃金剩女」到「醫生太太」，胡定欣的人生轉折確實令人感嘆，而她現在散發出的知性美和幸福感，更是讓人看得出她找到了真正的歸宿。