44歲胡定欣新婚豪宅意外曝光 擺2米巨型聖誕樹客廳勁闊落

44歲視后胡定欣今年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華結婚，從「黃金剩女」搖身一變成為「醫生太太」，新婚生活甜蜜得令人羨慕。豈料近日她在社交平台分享佈置新居的照片，竟然意外曝光了她與醫生老公的愛巢內部，其中客廳擺放的巨型聖誕樹和極具品味的裝修設計，瞬間成為網民熱議焦點，更有人直呼這根本就是「低調奢華」的最佳示範。