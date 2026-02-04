兩屆視后胡定欣突宣布離巢！結束22年TVB情緣 一原因決心離開舒適區

44歲兩屆視后胡定欣今日（4日）突然宣布離巢，正式結束與TVB長達22年的賓主關係！這位去年10月才剛與外科醫生男友陳健華（Akin）在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮的幸福人妻，婚後未有停下工作步伐，反而將重心轉移到音樂事業上。她在社交平台上無預警發文宣布「決定離開舒適區」，要「自己去看看外面的世界」，震驚一眾粉絲。值得注意的是，胡定欣早於2020年已離開TVB簽約邵氏，今次是徹底告別整個TVB集團體系。