兩屆視后胡定欣突宣布離巢！結束22年TVB情緣 一原因決心離開舒適區
胡定欣立春日突宣布離巢
胡定欣選擇在立春這個象徵新開始的日子宣布離巢決定，她在社交平台發文表示：「今天是立春，是新一年的開始💪🏽🌸 2026 一個新開始 一個好開始 帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!!🤟🏽🤟🏽🤟🏽」她更直言：「新一年決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。」這個突如其來的決定令不少粉絲感到意外，畢竟她剛剛踏入人生新階段，事業發展正值穩定期。
感謝TVB及邵氏22年栽培正式告別
在離巢聲明中，胡定欣特別感謝過去TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧。她寫道：「感謝過去這幾年TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧，即使合作方式不一樣，但支持還是依舊。謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~」這番話透露出她與公司關係良好，離巢並非因為不和，而是個人發展考慮。胡定欣更祝願「大家身體健康，平安幸福！人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！」展現出她的正面態度。
回顧胡定欣TVB輝煌歲月兩奪視后殊榮
胡定欣於2003年加入TVB藝員訓練班出道，經過多年努力終於在2015年憑《鬼同你OT》中飾演女鬼姜蓉（姜姐）一角大獲好評，首次奪得「最佳女主角」殊榮。翌年她在《城寨英雄》中擔正女主角「刁蘭」，與陳展鵬的CP超受觀眾歡迎，成功「冧莊」再奪視后寶座。這兩個獎項奠定了她在TVB的地位，成為備受認可的實力派演員。然而近年她的拍劇數量大減，將更多精力投放在音樂事業上。
2020年已轉投邵氏今次徹底離開TVB體系
其實胡定欣早於2020年11月已宣布離開TVB，當時她轉投邵氏兄弟國際影業有限公司。她當時在社交平台發文：「感恩一路以來遇上嘅好人好事，陪伴著我迎來新嘅一頁，今日起我將正式與邵氏兄弟國際影業有限公司展開合作！」她感謝當年將她帶到TVB Management的人，以及多年來給予提點和支持的同事。當時她表示會「以另一個模式為觀眾帶來更多作品」，而《巾幗梟雄之懸崖》成為她在TVB的告別作。
網民反應兩極支持者祝福新發展
胡定欣離巢消息一出，網民反應兩極。支持者紛紛留言祝福：「支持定欣姐的決定，期待你在新環境有更好發展！」、「勇敢踏出舒適區很值得敬佩，加油！」也有粉絲表示不捨：「雖然不捨得，但尊重你的選擇，會繼續支持！」不過亦有聲音質疑她離巢的時機，認為剛結婚就離開穩定工作環境是否明智。有網民留言：「結婚後應該更需要穩定收入，現在離巢會否太冒險？」但更多人認為她有足夠實力和人脈在娛樂圈闖出新天地。