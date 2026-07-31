94歲胡楓入ICU插喉昏迷四日 險死走過鬼門關 親揭甦醒極震撼畫面

現年94歲資深藝人胡楓昨日突然爆出曾因嚴重膽管炎被緊急送往伊利沙伯醫院深切治療部搶救。他在醫院期間病情極度危急更一度需要插喉並陷入昏迷狀態長達四日之久。這位老戲骨走過鬼門關甦醒後親自揭露一個令無數網民深感震撼與心痛畫面。