94歲胡楓入ICU插喉昏迷四日 險死走過鬼門關 親揭甦醒極震撼畫面
媳婦Jojo親述胡楓病情危殆緊急插喉保命
胡楓媳婦Jojo昨日對外公開交代老爺極度凶險病情經過，坦言最初為免傳媒湧到醫院騷擾醫護人員運作，對外僅稱老爺感染新冠肺炎。實際上這位高齡藝人患上極為嚴重的膽管炎並入住深切治療部，由於當時呼吸極度不順暢，醫療團隊必須緊急為他進行插喉搶救。Jojo於影片中直指：「早前爸爸唔舒服我哋只係同人哋講爸爸中咗新冠，其實佢係好危急膽管炎入咗深切治療部。」她透露老爺前後總共昏迷長達四日，整個家族在該段時間極度擔憂其身體狀況，幸好最終在伊利沙伯醫院醫護團隊合力搶救下成功脫險。
胡楓親自開腔憶述深切治療部五花大綁震撼經歷
走過鬼門關後胡楓親自拍片交代康復進度並還原甦醒一刻震撼情況，他表示睜開雙眼發現置身陌生環境時感到十分辛苦。當時醫護人員詢問其名字確認意識恢復，但他隨即發現自己雙手慘遭醫護人員綁住，原來醫療團隊擔心他無意中抓傷面部或觸碰到胸口喉管引發危險而採取保護措施。他特別引述主診醫生直指自己在天堂打轉並表示：「上天話你唔好咁快嚟享福香港好多市民都掛住你。」他目前已順利完成通膽管及切除膽囊手術以杜絕病情再度復發。
縱橫演藝圈逾七十載高齡破紀錄舉行紅館演唱會
縱橫香港演藝圈超過七十載並參演無數影視作品，胡楓多年來一直以敬業樂業專業態度深受各界敬重。他過去不但打破最高齡藝人踏上紅館舞台舉行大型演唱會驚人紀錄，更獲頒發無數終身成就獎項肯定其影視圈崇高地位。今次面對生死邊緣他在睡夢中不斷回憶起子女媳婦以及契仔契女等多位圈中摯友，這份對演藝事業與人際關係重視成為他積極求生強大動力。他更在片中對大眾承諾：「我會多啲同大家傾偈同大家見面㗎。」
網民湧入各大社交平台留言集氣祝願老戲骨早日康復
大批粉絲及觀眾得悉事件真相後紛紛湧入各大社交平台留言為這位長青樹打氣，網上隨即引發極大迴響。不少網民對於老人家需要經歷插喉及綑綁雙手感到十分心痛，紛紛留言表示「見到修哥要插喉真係好心酸」、「老人家捱得過真係極大福氣」以及「祝願修哥快啲好番再開演唱會」。各大討論區充斥著讚揚伊利沙伯醫院醫護團隊展現高度專業精神留言，同時亦有大量評論對他在經歷重病後依然保持樂觀積極人生態度表達敬意。