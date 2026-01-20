94歲胡楓輕拍60歲郭富城臉頰片段瘋傳 網民翻出34年前兩代舞王Battle跳舞片
94歲胡楓與60歲郭富城的忘年友情再次成為網民熱話，一段修哥輕拍城城臉頰的溫馨片段在網上瘋傳，令不少人看到「眼濕濕」。更有網民翻出1992年兩代舞王同台跳唱《對你愛不完》的珍貴片段，當年26歲的郭富城與60歲的胡楓合拍十足的畫面，與現時形成強烈對比，見證了兩人跨越34年的深厚情誼。
胡楓輕拍郭富城臉頰片段網上瘋傳
有網民在社交平台分享一段胡楓去年欣賞郭富城演唱會的片段，畫面中見修哥一看見城城即主動握手，更溫柔地輕拍對方臉頰，動作相當親暱溫馨。該網民更翻出一段陳年舊片作對比，發現胡楓當年同樣有輕拍城城臉頰的舉動，並感慨留言「在修哥眼裡依舊是當年那個小朋友的感覺」，這種跨世代的關愛令人動容。
1992年兩代舞王同台跳唱成經典
網民再度翻出1992年公益金成立24週年壓軸慶祝活動《群星公益大派對》的珍貴片段，當年26歲正值事業高峰期的郭富城，與已經60歲的胡楓一同跳唱《對你愛不完》。片段中兩人合拍十足，胡楓完全跟得上郭富城的節拍和舞步，展現出「舞王修」的深厚功力，令這場兩代舞王的Battle變得非常精彩。不少網民大讚胡楓不愧為舞王，即使年屆60歲仍能與年輕的郭富城同步起舞。
網民感慨兩人友情跨越34年歲月
這些片段引發網民熱烈討論，紛紛留言表示被兩人的友情深深感動。有網民留言「修哥係娛圈嘅清泉兼傳奇人物，地位崇高，為人正直又提拔後輩，係個溫暖嘅爺爺」，亦有人感慨「修哥好似睇住城城大咁，見到佢有今時今日嘅成就，相信都會好欣慰」。更多網民指出轉眼間城城已經60歲，胡楓亦已94歲，兩人相識多年的感情實在難能可貴，這種跨世代的友誼在娛樂圈中更顯珍貴。
胡楓94歲仍活躍演藝圈獲近200人慶生
胡楓日前剛慶祝94歲生日，圈中人緣甚廣的他獲得近200人一同食飯慶祝，場面相當熱鬧，足見他在演藝圈的地位舉足輕重。雖然年屆94歲高齡，胡楓依然相當活躍，不時出席各種活動，絕對是圈中「長青樹」之一。他與郭富城這段跨越34年的友情，不僅見證了兩人的成長歷程，更成為演藝圈中一段佳話，讓網民看到娛樂圈中難得的真摯情誼。
圖片來源：bilibili、YouTube@修哥萬花筒、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期