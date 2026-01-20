94歲胡楓輕拍60歲郭富城臉頰片段瘋傳 網民翻出34年前兩代舞王Battle跳舞片

94歲胡楓與60歲郭富城的忘年友情再次成為網民熱話，一段修哥輕拍城城臉頰的溫馨片段在網上瘋傳，令不少人看到「眼濕濕」。更有網民翻出1992年兩代舞王同台跳唱《對你愛不完》的珍貴片段，當年26歲的郭富城與60歲的胡楓合拍十足的畫面，與現時形成強烈對比，見證了兩人跨越34年的深厚情誼。