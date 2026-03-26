電視城內｜94歲胡楓爆全盛時期驚人收入！愈忙愈開心 公開縱橫演藝圈73年秘訣

94歲的胡楓入行73年，至今依然是圈中的「開心果」和「長青樹」，他在節目《電視城內》中分享長壽工作秘訣，竟是「愈忙愈開心」！修哥更罕有地透露當年轉戰電視圈後的收入相當可觀，並公開了讓他在演藝界屹立不倒的「演員基本」，究竟是甚麼心法讓他永保熱情？