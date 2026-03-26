電視城內｜94歲胡楓爆全盛時期驚人收入！愈忙愈開心 公開縱橫演藝圈73年秘訣
愈忙愈開心 胡楓自爆電視圈收入可觀
胡楓憶述，當年轉投電視圈後工作接踵而來，需要同時兼顧《歡樂今宵》、劇集及處境劇的拍攝，雖然忙得不可開交，但他卻樂在其中。修哥笑言：「愈忙我愈開心，多 Show 呀！」他更直言當時的收入以電視圈來說相當不錯：「喺電視嚟講都算係搵得幾多。」除了物質回報，他更感恩電視台給了他結識新朋友的機會：「做電視真係畀咗好多嘢我，畀咗好多新朋友我，粵語片時代哩，來來去去都係嗰班人，但電視嚟講不斷有新嘅人入嚟，呢樣係我得著。」
90歲開騷只為破紀錄 胡楓分享長青秘訣
修哥「活到老、學到老、做到老」的精神，體現在他不斷挑戰自我的行動上。他搞笑地透露，年過90依然堅持在紅館開演唱會，背後竟藏著一個宏大的目標。他解釋道：「我70歲開演唱會之後，一路一路咁樣做落嚟，做到23年左右有人話可以破年紀最大嘅開演唱會紀錄，所以我嘅願望咪就係能夠破世界紀錄咯。」這種「肯試肯做」的玩味心態，正是他保持年輕與活力的泉源。此外，他亦笑言近年最享受的工作是扮演財神，因為「好受歡迎」，足證他熱愛熱鬧的個性。
修哥贈言後輩演員基本：忠於職守唔好怕蝕底
縱橫演藝圈超過70年，修哥將自己的成功歸結於一套簡單而實在的哲學。在節目中，他語重心長地向後輩分享他心目中的「演員基本」，這番話可謂字字珠璣。他認真地說：
「一個演員，最緊要忠於職守，唔好怕蝕底、唔好怕辛苦，樣樣都要用心去做，呢個係做藝人最基本嘅嘢。」
這份「肯試肯做肯捱不計較」的專業精神，不僅是他對後輩的期望，更是他身體力行數十年的工作態度，完美解釋了他為何能贏得整個演藝圈的尊重。
網民大讚德藝雙馨：「娛樂圈清泉！」
修哥在節目中分享的敬業精神和人生智慧，引來網民一面倒激讚，不少人稱他為「娛樂圈的榜樣」，認為他的態度值得所有年輕藝人學習。
「修哥嘅工作態度真係冇得頂，後輩真係要好好學習。」
「『唔好怕蝕底』呢句真係金句，而家有幾多藝人做得到？」
「90幾歲仲想破世界紀錄，呢份衝勁我30歲都冇，好佩服！」
「難怪修哥咁多人尊重，人品同專業都係頂級！」
「德藝雙馨嘅老藝術家，絕對係娛樂圈嘅清泉！」