電視城內｜直擊94歲胡楓私下真實一面！Canteen冧爆樊亦敏 主動要求去一個地方？
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94歲的胡楓在幕前總是精靈活潑，但私下真實一面是怎樣？節目《電視城內》就貼身追蹤修哥在電視城的日常，發現他活力完全不輸年輕人，在飯堂主動撩「三太」樊亦敏傾偈，更自己動手Set頭！不過最令人意外的是，這位電視城「地膽」竟主動要求參觀一個他從未去過的地方，更露出「好奇寶寶」的表情，場面相當可愛！
飯堂冧爆三太 樊亦敏即時心心眼
節目鏡頭所見，修哥在電視城內人氣極高，即使只是在員工飯堂吃飯，沿途都有大量藝人及幕後工作人員主動上前打招呼，盡顯其超強親和力。期間，修哥見到「三太」樊亦敏，更立即發揮其幽默本色，大賣口乖讚美對方：
「嘩！靚成咁嘅！」
簡單一句話，立即氹得樊亦敏笑逐顏開，更流露出「心心眼」的表情，可見修哥的魅力確實沒法擋，是名副其實的「開心果」。
化妝間自己Set頭 胡楓活力不輸後生
除了口才了得，修哥的行動力同樣驚人。鏡頭轉到化妝間，只見他與化妝部同事打成一片，氣氛融洽。更令人驚訝的是，他竟然拿起風筒，有板有眼地為自己整理髮型，「露兩手」展示其獨立一面。從與同事互動，到自己動手處理造型，甚至對一個平平無奇的儲物櫃都能找到亮點欣賞一番，處處都體現出他樂天和充滿活力的個性，完全不像一位年屆94歲的長者。
好奇寶寶上身 胡楓突襲直播中心
在電視城工作數十年，大家可能以為修哥對城內每個角落都瞭如指掌，但他卻依然保持著一顆極強的好奇心。在拍攝期間，他突然向工作人員提出一個要求，希望可以帶他到自己從未踏足過的「直播中心」參觀。抵達這個對他而言全新的地方後，修哥立即露出「好奇寶寶」般的驚奇表情，對周遭事物充滿興趣，這種對新事物永不熄滅的熱情，實在令人佩服。
網民大讚可愛：「94歲仲咁有活力！」
節目播出後，網民完全被修哥私下真實又可愛的一面融化，紛紛留言大讚他心態年輕，是個充滿正能量的榜樣。
「修哥真係好得意，好似一個大細路咁！」
「94歲仲會對未去過嘅地方好奇，呢份心態好值得學習。」
「撩樊亦敏嗰句笑死，果然係修哥，風趣幽默！」
「自己吹頭太勁！完全唔似90幾歲，好精靈！」
「睇到修哥就覺得好開心，希望佢一直健康快樂！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期