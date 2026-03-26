電視城內｜直擊94歲胡楓私下真實一面！Canteen冧爆樊亦敏 主動要求去一個地方？

94歲的胡楓在幕前總是精靈活潑，但私下真實一面是怎樣？節目《電視城內》就貼身追蹤修哥在電視城的日常，發現他活力完全不輸年輕人，在飯堂主動撩「三太」樊亦敏傾偈，更自己動手Set頭！不過最令人意外的是，這位電視城「地膽」竟主動要求參觀一個他從未去過的地方，更露出「好奇寶寶」的表情，場面相當可愛！