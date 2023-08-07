胡瀞詩

前主播胡瀞詩大解放著比堅尼參加潑水音樂節 濕身激鬥楊洛婷及多位TVB小花

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「S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）」近日在香港開鑼，前Now TV新聞主播胡瀞詩（Ceci）即在社交網分享自己參加這個活動時的濕身靚相，當中更有比堅尼照，引來網民紛紛留言大讚她又派福利！同場仲有索人妻楊洛婷及多位TVB小花，包括陳楨怡、譚嘉儀、何沛珈，以及疑似素顏的謝安琪等，一齊濕身狂歡！

胡瀞詩 再挑戰比堅尼Look 堅持冇飲醉

在NowTV做了近3年新聞主播的胡瀞詩，繼早前罕有地曬出在台灣浸溫泉的比堅尼照後，近日再度豪派福利，分享出自己第一次去S2O潑水音樂節的濕身靚相，其中更有她穿著比堅尼Top、拿著一個膠啤酒杯的照片，網民都笑指她是因為飲完啤酒所以放膽露本錢，不過胡瀞詩就解釋：「酒杯是用來斟水的。」力指自己冇飲醉！

胡瀞詩 胡瀞詩話佢手上嘅酒杯是用來斟水嘅。
胡瀞詩話佢手上嘅酒杯是用來斟水嘅。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 場外胡瀞詩未入濕身區已濕晒身，睇真啲原來當日佢仲著埋短裙大曬一對長腿。
場外胡瀞詩未入濕身區已濕晒身，睇真啲原來當日佢仲著埋短裙大曬一對長腿。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 網民大讚胡瀞詩「禾稈冚珍珠」。
早前胡瀞詩曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，已獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 胡瀞詩曾在NowTV任職近3年。
和她NowTV報新聞和主持財經節目時嘅密實形象判若兩人。（圖片來源：[email protected]

多位TVB小花同場激鬥

同樣參加今次潑水音樂節的還有一班TVB小花，包括陳楨怡、譚嘉儀、何沛珈，莊鍶敏、莊思明姊妹，此外仲有曾參加《全民造星4》的中日混血兒坂部佩莎，亦有著吊帶背心和短裙現身音樂節，大騷纖腰加長腿。

胡瀞詩 譚嘉儀穿著Deep V小背心加牛仔熱褲現身，何沛珈則穿著短Tee曬出小蠻腰。
譚嘉儀穿著Deep V小背心加牛仔熱褲現身，何沛珈則穿著短Tee曬出小蠻腰。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 譚嘉儀自拍造型照，更近鏡大曬事業線。
譚嘉儀自拍造型照，更近鏡大曬事業線。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 TVB高層樂易玲亦有同一眾小生小花一齊參加潑水音樂節。
TVB高層樂易玲亦有同一眾小生小花一齊參加潑水音樂節。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 陳楨怡就與妹妹Francesca一齊到場玩樂。
陳楨怡就與妹妹Francesca一齊到場玩樂。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 同場仲有莊鍶敏、莊思明姊妹。
同場仲有莊鍶敏、莊思明姊妹。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 仲有曾參加《全民造星4》的中日混血兒坂部佩莎。
仲有曾參加《全民造星4》的中日混血兒坂部佩莎。（圖片來源：[email protected]_b）
胡瀞詩 佢話玩到成身都濕哂。
佢話玩到成身都濕哂。（圖片來源：[email protected]_b）

楊洛婷興奮到紮紮跳

已離巢TVB的索人妻楊洛婷亦有參加今次潑水音樂節，連續兩日現身的她除了與胡瀞詩一樣穿著比堅尼Top外，更興奮到在噴水場地中不停紮紮跳，畫面非常養眼！

胡瀞詩 楊洛婷以白色比堅尼Top配螢光粉紅短裙，造型Sharp醒。
楊洛婷以白色比堅尼Top配螢光粉紅短裙，造型Sharp醒。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 楊洛婷在噴水區興奮到不停紮紮跳。
楊洛婷在噴水區興奮到不停紮紮跳。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 網民大讚佢充滿活力，好青春。
網民大讚佢充滿活力，好青春。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 跳到唔小心唧咗啲腩肉出嚟！
跳到唔小心唧咗啲腩肉出嚟！（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 又對住鏡頭倒奶！
又對住鏡頭倒奶！（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 亦有同「天下第一關」鄭紹康影合照。
亦有同「天下第一關」鄭紹康影合照。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 Day 2仲帶埋老公Tim＠Dear Jane入場，玩騎膊馬！
Day 2仲帶埋老公Tim＠Dear Jane入場，玩騎膊馬！（圖片來源：[email protected]

謝安琪素顏包到冚 被KOL集郵

此外工程界KOL蔡苑婷（Tiffany）在參加潑水音樂節之餘，更不忘瘋狂集郵打卡，從她曬出的影片中，可以見疑似素顏的Kay謝安琪和老公張繼聰，以及黃德斌、Jeffrey魏浚笙、P1X3L成員Phoebus吳啟洋等人相繼現身，可惜的是他們都未有接受大會建議，穿著泳衣入場。

胡瀞詩 Kay同張繼聰撇甩一對仔女夫妻檔現身潑水音樂節，不過疑似素顏的謝安琪未有穿著泳衣，反而包到冚到場，被KOL蔡苑婷捕獲並成功集郵。
Kay同張繼聰撇甩一對仔女，夫妻檔現身潑水音樂節，不過疑似素顏的Kay未有穿著泳衣，反而包到冚到場，被KOL蔡苑婷捕獲並成功集郵。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 Phoebus都玩到成個頭濕晒。
Phoebus都玩到成個頭濕晒。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 Jeffrey同樣被野生捕獲，表情尷尬。
Jeffrey同樣被野生捕獲，表情尷尬。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 黃德斌就穿著黑Tee加短褲現身。
黃德斌就穿著黑Tee加短褲現身。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]_b、[email protected][email protected]

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