《3日2夜》女神有望做百億新抱？ 謝玲玲發文呻恨做奶奶兼大爆入門要求

31歲胡美貽（Nicole）憑節目《3日2夜》彈起，身材出眾嘅佢更被封為TVB性感女神！去年胡美貽被傳出與林建岳和謝玲玲的兒子林孝賢戀愛的消息，更被指與男友及謝玲玲一同居住在九龍塘的獨立屋，引起網民熱議。近日謝玲玲就在社交平台發文分享大仔做伴娘嘅照片，當中嘅配文更被猜測好事近……