《3日2夜》女神有望做百億新抱？ 謝玲玲發文呻恨做奶奶兼大爆入門要求
31歲胡美貽（Nicole）憑節目《3日2夜》彈起，身材出眾嘅佢更被封為TVB性感女神！去年胡美貽被傳出與林建岳和謝玲玲的兒子林孝賢戀愛的消息，更被指與男友及謝玲玲一同居住在九龍塘的獨立屋，引起網民熱議。近日謝玲玲就在社交平台發文分享大仔做伴娘嘅照片，當中嘅配文更被猜測好事近……
謝玲玲發文呻恨做奶奶
近日謝玲玲在社交平台上載參加婚宴的照片，並以「大兒子帥氣做伴郎何時我也能做奶奶呢？」為題發文，並在文中呻自己恨做奶奶：「看着自家大兒子帥氣做伴郎，穿梭於賓客間，滿心欣慰又夾雜絲絲感慨。熱鬧之餘，不禁暗自思忖，不知何時我也能榮升奶奶呢？」而謝玲玲嘅發文亦引來唔少網民留言，並紛紛猜測胡美貽係唔係已經坐實百億新抱嘅位置！
謝玲玲對豪門新抱要求獲讚超開明
對於謝玲玲發文呻恨做奶奶，唔少網民都搞笑表示原來豪門媽媽都需要催婚，更直言要嫁入謝家一定唔容易：「豪門的媳婦，要求有點高」。而謝玲玲亦親自留言回覆：「我沒有任何要求，只要他開心就好」，透露自己對未來新抱嘅開放與包容態度，獲網民大讚夠開明之餘，亦令外界對胡美貽與林孝賢的戀情充滿期待。
TVB性感女神傳進駐4億豪宅準備做百億新抱 豪華遊艇慶生顯身價 獲預測今年「喜事重重」
有一位TVB《3日2夜》性感女神近日在豪華遊艇上慶生，仲抱住一大紮鮮花，非常Sweet！有傳她已入住富三代男友的4億豪宅，隨時準備好升呢做百億新抱，連麥玲玲師傅都預測她在蛇年將會「喜事重重」！
TVB性感女神 豪華遊艇慶祝31歲生日
憑旅遊節目《3日2夜》彈起的TVB性感女神胡美貽（Nicole）在本月26日踏入31歲，她在社交網分享多張慶生照，除了與好友在高級餐廳一齊大歎美酒佳餚外，其中一張相更見她在遊艇上收到一大紮鮮花，並笑得非常Sweet，令人猜測這紮鮮花是否其男友林孝賢所送。
對象係謝玲玲大仔
現年43歲的林孝賢背景十分猛料，乃是林建岳與謝玲玲的大仔，也是已故麗新集團創辦人林百欣之孫，現在於麗新集團擔任執行董事兼行政總裁。胡美貽在去年4月被爆與對方撻着，有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。
「事業為重」低調保戀情
不過胡美貽為保愛苗，對感情事十分低調，她曾接受TVB娛樂新聞台訪問，在被問是否與「林生」拍拖時，她沒直接否認，只稱：「事業為重。」再問她是否想將感情事低調處理，她只尷尬地稱：「其實好多方面都想低調。」
美國長大家境富裕
胡美貽在美國長大，其父親於當地經商，母親則是醫生，家境富裕的她在未選港姐前，於加州大學爾灣分校（University of California, Irvine；縮寫：UCI或UC Irvine）修畢商業經濟學系學士，曾獲父親資助100萬在美國創業，而她亦曾自拍坐私人飛機，生活無憂。
2017年參選港姐入行
2017年胡美貽回港參選香港小姐，之後入讀無綫藝員訓練班，身材驕人的她曾主持《3日2夜》，因此吸引一班宅男注意。近年，她在《新聞女王》飾演性侵受害者，以及主持節目《港女野人》，都令觀眾留下深刻印象。
曾合資700多萬打造榴槤王國
此外，胡美貽於2018年開設甜品店「榴槤樂園」，短短兩個多月列入米芝蓮街頭小食推介，最終開設了3間分店。翌年，與友人合資700多萬，在馬來西亞彭亨州買下30畝榴槤地，大展拳腳，可惜在疫情打擊下甜品店已結業。
豪門戀情去年曝光
當日因主持《3日2夜》大騷好身段而成「宅男女神」的胡美貽，在2020年曾承認與富二代Reeve拍拖，男方擁有億萬身家，可惜二人拍拖一年分手收場。單身一段時間的胡美貽去年邀一班圈中好姊妹廖慧儀、陳若思及黃嘉雯等出席生日派對，場地就在九龍塘豪宅內私人花園舉行，而地點與謝玲玲早前在社交平台分享家中環境極相似。有報道更指胡美貽已進駐新男朋友6千呎豪宅，而男友本與媽咪謝玲玲同住，胡美貽亦努力行奶奶政策，為嫁入豪門作準備。
《2025風生水起》被麥玲玲預測蛇年「喜事重重」
早前胡美貽主持TVB節目《2025風生水起》，就被麥玲玲師傅預言她會嫁個有錢人，更揚言胡美貽大有機會在蛇年「喜事重重」，暗示胡美貽隨時閃婚之餘，還會有其他喜事，家燕姐即大為驚喜，並笑言：「要儲定人情喇！」此外麥玲玲更指胡美貽適合選擇較年長伴侶，而其男友林孝賢正好比她年長13歲。
胡美貽入行7件事盤點：拍劇曾被真揸Pat、被Foul暗寸入選港姐
1. 落選港姐出身 被Foul後暗寸入選港姐
2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，當年擁有34D、23、35美好身段的她，可說傲視一眾佳麗，成為大熱門，但最後卻三甲不入，敗給了冠軍雷莊𠒇，而亞軍則是何依婷，季軍是已退出娛樂圈的黃瑋琦。胡美貽在接受訪問時，曾坦言對被Foul出「十強」大感愕然：「（會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」又暗寸當時僅得17歲的十強佳麗邱晴係傻人有傻福！
落選後胡美貽入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行7年，繼2022年「飛躍進步女藝員」和「最佳女主持」獎後，去年她亦再度入圍「飛躍進步女藝員」獎。
2. 《3日2夜》彈起 曾被質疑「升級」
胡美貽加入電視圈後，由低做起，直到2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此打入網民視線，更被封為《3日2夜》「元祖級」咪神之一，不過胡美貽亦曾被網民質疑身形、外貌與少女時代半若兩人，疑似「升級」！雖然被封J2咪神，但胡美貽卻未受無綫睇重，一直只獲安排拍J2節目，直到近年才逐漸有機會在劇集中飾演一些配角，包括早前在《白色強人2》飾演急症室護士琪琪，亦曾受到不少網民讚賞。她更試過在《法證先鋒IV》內演屍體，她曾接受傳媒訪問表示當時只穿上底衫打底褲上陣，瞓在冰冷的手術台上，獲網民大讚專業！
3. 圈中隱形富婆 大呻入行辛酸
胡美貽是圈中隱形富婆，雖然平日一身行頭少有曬名牌炫富，但連拍節目行山都要自帶一支價值5萬元的Macallan威士忌，仲有Parma Ham，可見平日生活質素。但她也曾大呻入行辛酸，含淚表示：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」
原來胡美貽家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生，她於2015年大學畢業後獲爸爸打本港幣100萬創業，在美國三藩市開設滷水店和飲品店，回港後又與友人合資開設榴槤甜品店，並在馬來西亞買地種榴槤，因此被封「榴槤女王」，可惜有段時間受到疫情影響，生意狂跌，為慳人工開支胡美貽親自出馬做樓面、打雜，食無定時搞到體重暴跌近廿磅，生理周期都亂了，自稱要看心理學家。
4. 高調宣布拍拖封盤後痛失富二代
胡美貽曾於2020年大方承認「封盤」，當時她在鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入，期間二人又拖又攬，非常甜蜜。據知Reeve從事餐飲、金融及外國地產生意，Reeve家族更投資有道，以港幣3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，擁有億萬身家，是個「超級富二代」。可惜二人於一年後分手，回復單身的胡美貽就寄情於工作中。
5. 《阿媽唔信我去亞馬遜》為呃Like生食椰子蟲
雖然屋企有米，但胡美貽拍劇拍節目都搏到盡，早前在《阿媽唔信我去亞馬遜》中，胡美貽同洪永城、布樂文一齊挑戰食當地新鮮生猛零食椰子蟲，仲食到嘔！此外仲體驗埋露天如廁及上山救火等，有不少網民話係因為睇《亞馬遜》之後開始留意到胡美貽！
6. 被方力申搞到撼穿頭險破相 自此要「變髮」遮額頭
2022年4月中，胡美貽和方力申拍J2台節目時意外受傷險破相，據知當時方力申因一時貪玩，拿着「鬼口水」向胡美貽展開一輪追逐戰，而胡美貽因在閃避時撞到頭，意外受傷，不支暈倒。事後她的額頭傷口長達數吋，被送院治理，縫足16針！胡美貽之後回應傳媒訪問時，還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事，又指其額頭的傷口已拆線兼開始癒合，埋口埋得幾好，她表示自己沒有怪責方力申，更大讚對方是一個「負責任」的男人，包起她五位數字醫療開支，但單身的胡美貽隨後落閘表示兩人沒有發展空間，只是朋友關係。
7. 《破毒強人》被Patrick Sir揸Pat
早前播出的《破毒強人》中，胡美貽大膽胸壓色誘Patrick Sir林溥來一幕，畫面可謂相當香艷！劇中飾演富二代的胡美貽含著丸仔，並一下跨坐到Patrick Sir身上嘴對嘴餵食，林溥來亦有作出回應，雙手於胡美貽背部不停遊走，眼尖的網友更發現林溥來疑似有在胡美貽臀部用力揸了一下，令人想入非非。劇情播出後，Patrick Sir接受傳媒訪問，直言唔使用「疑似」，因為他真係有揸落去！不過他指事前已同胡美貽溝通好，導演亦叫他放膽摸，所以原本唔敢郁的他，才夠膽真係揸。