《3日2夜》女神有望做百億新抱？ 謝玲玲發文呻恨做奶奶兼大爆入門要求

最新娛聞
東方新地

廣告

31歲胡美貽（Nicole）憑節目《3日2夜》彈起，身材出眾嘅佢更被封為TVB性感女神！去年胡美貽被傳出與林建岳和謝玲玲的兒子林孝賢戀愛的消息，更被指與男友及謝玲玲一同居住在九龍塘的獨立屋，引起網民熱議。近日謝玲玲就在社交平台發文分享大仔做伴娘嘅照片，當中嘅配文更被猜測好事近……

謝玲玲發文呻恨做奶奶

近日謝玲玲在社交平台上載參加婚宴的照片，並以「大兒子帥氣做伴郎何時我也能做奶奶呢？」為題發文，並在文中呻自己恨做奶奶：「看着自家大兒子帥氣做伴郎，穿梭於賓客間，滿心欣慰又夾雜絲絲感慨。熱鬧之餘，不禁暗自思忖，不知何時我也能榮升奶奶呢？」而謝玲玲嘅發文亦引來唔少網民留言，並紛紛猜測胡美貽係唔係已經坐實百億新抱嘅位置！

胡美貽 林孝賢 近日謝玲玲在社交平台上載參加婚宴的照片，並配文呻自己恨做奶奶。（圖片來源：小紅書@謝玲玲.lingling）
近日謝玲玲在社交平台上載參加婚宴的照片，並配文呻自己恨做奶奶。（圖片來源：小紅書@謝玲玲.lingling）

謝玲玲對豪門新抱要求獲讚超開明

對於謝玲玲發文呻恨做奶奶，唔少網民都搞笑表示原來豪門媽媽都需要催婚，更直言要嫁入謝家一定唔容易：「豪門的媳婦，要求有點高」。而謝玲玲亦親自留言回覆：「我沒有任何要求，只要他開心就好」，透露自己對未來新抱嘅開放與包容態度，獲網民大讚夠開明之餘，亦令外界對胡美貽與林孝賢的戀情充滿期待。

胡美貽 林孝賢 謝玲玲更親自回應網民自己對新抱冇任何要求，最緊要係佢哋開心，獲唔少網民大讚好開明，更令外界對胡美貽與林孝賢的戀情充滿期待。（圖片來源：ig@nicolewmy）
謝玲玲更親自回應網民自己對新抱冇任何要求，最緊要係佢哋開心，獲唔少網民大讚好開明，更令外界對胡美貽與林孝賢的戀情充滿期待。（圖片來源：ig@nicolewmy）

TVB性感女神傳進駐4億豪宅準備做百億新抱 豪華遊艇慶生顯身價 獲預測今年「喜事重重」

有一位TVB《3日2夜》性感女神近日在豪華遊艇上慶生，仲抱住一大紮鮮花，非常Sweet！有傳她已入住富三代男友的4億豪宅，隨時準備好升呢做百億新抱，連麥玲玲師傅都預測她在蛇年將會「喜事重重」！

TVB性感女神 豪華遊艇慶祝31歲生日

憑旅遊節目《3日2夜》彈起的TVB性感女神胡美貽（Nicole）在本月26日踏入31歲，她在社交網分享多張慶生照，除了與好友在高級餐廳一齊大歎美酒佳餚外，其中一張相更見她在遊艇上收到一大紮鮮花，並笑得非常Sweet，令人猜測這紮鮮花是否其男友林孝賢所送。

胡美貽 林孝賢 胡美貽生日在遊艇上收花。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽生日在遊艇上收花。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 又開心玩wakesurf。（圖片來源：IG@nicolewmy）
又開心玩wakesurf。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 並同友人在高級餐廳慶生。（圖片來源：IG@nicolewmy）
並同友人在高級餐廳慶生。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 （圖片來源：IG@nicolewmy）
（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 有傳胡美貽已進駐新男朋友6千呎豪宅。（圖片來源：IG@nicolewmy）
有傳胡美貽已進駐新男朋友6千呎豪宅。（圖片來源：IG@nicolewmy）

對象係謝玲玲大仔

現年43歲的林孝賢背景十分猛料，乃是林建岳與謝玲玲的大仔，也是已故麗新集團創辦人林百欣之孫，現在於麗新集團擔任執行董事兼行政總裁。胡美貽在去年4月被爆與對方撻着，有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。

胡美貽 林孝賢 謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女，其中大仔林孝賢（左一）現為麗新集團執行董事兼行政總裁。（圖片來源：IG@hlingling）
謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女，其中大仔林孝賢（左一）現為麗新集團執行董事兼行政總裁。（圖片來源：IG@hlingling）

「事業為重」低調保戀情

不過胡美貽為保愛苗，對感情事十分低調，她曾接受TVB娛樂新聞台訪問，在被問是否與「林生」拍拖時，她沒直接否認，只稱：「事業為重。」再問她是否想將感情事低調處理，她只尷尬地稱：「其實好多方面都想低調。」

胡美貽 林孝賢 胡美貽拍攝節目《港女野人奇異記》執行李片段時，疑令男友豪宅內部曝光。（圖片來源：TVB）
胡美貽拍攝節目《港女野人奇異記》執行李片段時，疑令男友豪宅內部曝光。（圖片來源：TVB）

美國長大家境富裕

胡美貽在美國長大，其父親於當地經商，母親則是醫生，家境富裕的她在未選港姐前，於加州大學爾灣分校（University of California, Irvine；縮寫：UCI或UC Irvine）修畢商業經濟學系學士，曾獲父親資助100萬在美國創業，而她亦曾自拍坐私人飛機，生活無憂。

胡美貽 林孝賢 胡美貽曾曬出坐私人飛機的自拍照。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽曾曬出坐私人飛機的自拍照。（圖片來源：IG@nicolewmy）

2017年參選港姐入行

2017年胡美貽回港參選香港小姐，之後入讀無綫藝員訓練班，身材驕人的她曾主持《3日2夜》，因此吸引一班宅男注意。近年，她在《新聞女王》飾演性侵受害者，以及主持節目《港女野人》，都令觀眾留下深刻印象。

胡美貽 林孝賢 胡美貽近年與何泳芍、陳若思、廖慧儀合作主持的節目《港女野人》，曾入圍「最佳綜藝節目」及「最受歡迎電視拍檔」最後五強。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽近年與何泳芍、陳若思、廖慧儀合作主持的節目《港女野人》，曾入圍「最佳綜藝節目」及「最受歡迎電視拍檔」最後五強。（圖片來源：IG@nicolewmy）

曾合資700多萬打造榴槤王國

此外，胡美貽於2018年開設甜品店「榴槤樂園」，短短兩個多月列入米芝蓮街頭小食推介，最終開設了3間分店。翌年，與友人合資700多萬，在馬來西亞彭亨州買下30畝榴槤地，大展拳腳，可惜在疫情打擊下甜品店已結業。

胡美貽 林孝賢 胡美貽曾與友人合資700多萬打造榴槤王國。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽曾與友人合資700多萬打造榴槤王國。（圖片來源：IG@nicolewmy）

豪門戀情去年曝光

當日因主持《3日2夜》大騷好身段而成「宅男女神」的胡美貽，在2020年曾承認與富二代Reeve拍拖，男方擁有億萬身家，可惜二人拍拖一年分手收場。單身一段時間的胡美貽去年邀一班圈中好姊妹廖慧儀、陳若思及黃嘉雯等出席生日派對，場地就在九龍塘豪宅內私人花園舉行，而地點與謝玲玲早前在社交平台分享家中環境極相似。有報道更指胡美貽已進駐新男朋友6千呎豪宅，而男友本與媽咪謝玲玲同住，胡美貽亦努力行奶奶政策，為嫁入豪門作準備。

胡美貽 林孝賢 去年慶祝30歲生日時，胡美貽亦有邀請好友到豪宅慶生。（圖片來源：IG@nicolewmy）
去年慶祝30歲生日時，胡美貽亦有邀請好友到豪宅慶生。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 因此傳出她已進駐男友4億豪宅同居。（圖片來源：IG@nicolewmy）
因此傳出她已進駐男友4億豪宅同居。（圖片來源：IG@nicolewmy）

《2025風生水起》被麥玲玲預測蛇年「喜事重重」

早前胡美貽主持TVB節目《2025風生水起》，就被麥玲玲師傅預言她會嫁個有錢人，更揚言胡美貽大有機會在蛇年「喜事重重」，暗示胡美貽隨時閃婚之餘，還會有其他喜事，家燕姐即大為驚喜，並笑言：「要儲定人情喇！」此外麥玲玲更指胡美貽適合選擇較年長伴侶，而其男友林孝賢正好比她年長13歲。

胡美貽 林孝賢 麥玲玲師傅指胡美貽會嫁個有錢人之餘，更揚言佢大有機會在蛇年「喜事重重」！（圖片來源：TVB）
麥玲玲師傅指胡美貽會嫁個有錢人之餘，更揚言佢大有機會在蛇年「喜事重重」！（圖片來源：TVB）
胡美貽 林孝賢 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
胡美貽 林孝賢 胡美貽孖莊子璇在節目著女僕裝出場，並以黑絲上陣大騷美腿。（圖片來源：TVB）
胡美貽孖莊子璇在節目著女僕裝出場，並以黑絲上陣大騷美腿。（圖片來源：TVB）
胡美貽 林孝賢 胡美貽經常派福利！（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽經常派福利！（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽的社交平台有不少做運動的照片。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽的社交平台有不少做運動的照片。（圖片來源：IG@nicolewmy）

胡美貽入行7件事盤點：拍劇曾被真揸Pat、被Foul暗寸入選港姐

1. 落選港姐出身 被Foul後暗寸入選港姐

2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，當年擁有34D、23、35美好身段的她，可說傲視一眾佳麗，成為大熱門，但最後卻三甲不入，敗給了冠軍雷莊𠒇，而亞軍則是何依婷，季軍是已退出娛樂圈的黃瑋琦。胡美貽在接受訪問時，曾坦言對被Foul出「十強」大感愕然：「（會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」又暗寸當時僅得17歲的十強佳麗邱晴係傻人有傻福！

落選後胡美貽入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行7年，繼2022年「飛躍進步女藝員」和「最佳女主持」獎後，去年她亦再度入圍「飛躍進步女藝員」獎。

胡美貽 林孝賢 早前拍《新聞女王》時的胡美貽和選港姐時的胡美貽。（圖片來源：TVB）
早前拍《新聞女王》時的胡美貽和選港姐時的胡美貽。（圖片來源：TVB）
胡美貽 林孝賢 當年被Foul後接受訪問的胡美貽。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年被Foul後接受訪問的胡美貽。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡美貽 林孝賢 2017年，胡美貽（右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇（右六）。（圖片來源：IG@nicolewmy）
2017年，胡美貽（右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇（右六）。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽曾直言唔知自己輸咩。（圖片來源：TVB）
胡美貽曾直言唔知自己輸咩。（圖片來源：TVB）

2. 《3日2夜》彈起 曾被質疑「升級」

胡美貽加入電視圈後，由低做起，直到2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此打入網民視線，更被封為《3日2夜》「元祖級」咪神之一，不過胡美貽亦曾被網民質疑身形、外貌與少女時代半若兩人，疑似「升級」！雖然被封J2咪神，但胡美貽卻未受無綫睇重，一直只獲安排拍J2節目，直到近年才逐漸有機會在劇集中飾演一些配角，包括早前在《白色強人2》飾演急症室護士琪琪，亦曾受到不少網民讚賞。她更試過在《法證先鋒IV》內演屍體，她曾接受傳媒訪問表示當時只穿上底衫打底褲上陣，瞓在冰冷的手術台上，獲網民大讚專業！

胡美貽 林孝賢 胡美貽曾po出自己16歲（左）和21歲（右）時的舊照，被網民指完全係兩個人！（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽曾po出自己16歲（左）和21歲（右）時的舊照，被網民指完全係兩個人！（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽入行後由低做起，曾擔任過無綫娛樂新聞台採訪記者。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽入行後由低做起，曾擔任過無綫娛樂新聞台採訪記者。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此獲封TVB咪神。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此獲封TVB咪神。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽獲網民封為J2咪神，但豐滿上圍也曾被質疑「升級」。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽獲網民封為J2咪神，但豐滿上圍也曾被質疑「升級」。（圖片來源：IG@nicolewmy）

3. 圈中隱形富婆 大呻入行辛酸

胡美貽是圈中隱形富婆，雖然平日一身行頭少有曬名牌炫富，但連拍節目行山都要自帶一支價值5萬元的Macallan威士忌，仲有Parma Ham，可見平日生活質素。但她也曾大呻入行辛酸，含淚表示：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」

原來胡美貽家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生，她於2015年大學畢業後獲爸爸打本港幣100萬創業，在美國三藩市開設滷水店和飲品店，回港後又與友人合資開設榴槤甜品店，並在馬來西亞買地種榴槤，因此被封「榴槤女王」，可惜有段時間受到疫情影響，生意狂跌，為慳人工開支胡美貽親自出馬做樓面、打雜，食無定時搞到體重暴跌近廿磅，生理周期都亂了，自稱要看心理學家。

胡美貽 林孝賢 胡美貽近年與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽近年與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 胡美貽拍《港女野人》時，所帶的Macallan威士忌售價約5萬元。（圖片來源：TVB）
胡美貽拍《港女野人》時，所帶的Macallan威士忌售價約5萬元。（圖片來源：TVB）

4. 高調宣布拍拖封盤後痛失富二代

胡美貽曾於2020年大方承認「封盤」，當時她在鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入，期間二人又拖又攬，非常甜蜜。據知Reeve從事餐飲、金融及外國地產生意，Reeve家族更投資有道，以港幣3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，擁有億萬身家，是個「超級富二代」。可惜二人於一年後分手，回復單身的胡美貽就寄情於工作中。

胡美貽 林孝賢 胡美貽唔單只屋企有米，前度亦係富二代。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽唔單只屋企有米，前度亦係富二代。（圖片來源：IG@nicolewmy）

5. 《阿媽唔信我去亞馬遜》為呃Like生食椰子蟲

雖然屋企有米，但胡美貽拍劇拍節目都搏到盡，早前在《阿媽唔信我去亞馬遜》中，胡美貽同洪永城、布樂文一齊挑戰食當地新鮮生猛零食椰子蟲，仲食到嘔！此外仲體驗埋露天如廁及上山救火等，有不少網民話係因為睇《亞馬遜》之後開始留意到胡美貽！

胡美貽 林孝賢 胡美貽在《阿媽唔信我去亞馬遜》中試過生食椰子蟲，食到嘔！（圖片來源：TVB）
胡美貽在《阿媽唔信我去亞馬遜》中試過生食椰子蟲，食到嘔！（圖片來源：TVB）
胡美貽 林孝賢 除咗小背心外又著Sport Bra，瞓身搏到盡。（圖片來源：TVB）
除咗小背心外又著Sport Bra，瞓身搏到盡。（圖片來源：TVB）

6. 被方力申搞到撼穿頭險破相 自此要「變髮」遮額頭

2022年4月中，胡美貽和方力申拍J2台節目時意外受傷險破相，據知當時方力申因一時貪玩，拿着「鬼口水」向胡美貽展開一輪追逐戰，而胡美貽因在閃避時撞到頭，意外受傷，不支暈倒。事後她的額頭傷口長達數吋，被送院治理，縫足16針！胡美貽之後回應傳媒訪問時，還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事，又指其額頭的傷口已拆線兼開始癒合，埋口埋得幾好，她表示自己沒有怪責方力申，更大讚對方是一個「負責任」的男人，包起她五位數字醫療開支，但單身的胡美貽隨後落閘表示兩人沒有發展空間，只是朋友關係。

胡美貽 林孝賢 （圖片來源：IG@alexfongliksun）
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
胡美貽 林孝賢 （圖片來源：IG@nicolewmy）
（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 額傷後，胡美貽有一段時間經常戴帽遮疤痕。（圖片來源：IG@nicolewmy）
額傷後，胡美貽有一段時間經常戴帽遮疤痕。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 做運動都要戴上頭帶。（圖片來源：IG@nicolewmy）
做運動都要戴上頭帶。（圖片來源：IG@nicolewmy）
胡美貽 林孝賢 之後胡美貽更忽然剪掉一把長頭髮，改以短髮留蔭造型現身，以前蔭遮住前額。（圖片來源：IG@nicolewmy）
之後胡美貽更忽然剪掉一把長頭髮，改以短髮留蔭造型現身，以前蔭遮住前額。（圖片來源：IG@nicolewmy）

7. 《破毒強人》被Patrick Sir揸Pat

早前播出的《破毒強人》中，胡美貽大膽胸壓色誘Patrick Sir林溥來一幕，畫面可謂相當香艷！劇中飾演富二代的胡美貽含著丸仔，並一下跨坐到Patrick Sir身上嘴對嘴餵食，林溥來亦有作出回應，雙手於胡美貽背部不停遊走，眼尖的網友更發現林溥來疑似有在胡美貽臀部用力揸了一下，令人想入非非。劇情播出後，Patrick Sir接受傳媒訪問，直言唔使用「疑似」，因為他真係有揸落去！不過他指事前已同胡美貽溝通好，導演亦叫他放膽摸，所以原本唔敢郁的他，才夠膽真係揸。

胡美貽 林孝賢 胡美貽賣力誘惑林溥來。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
胡美貽賣力誘惑林溥來。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
胡美貽 林孝賢 嘴對嘴餵丸仔畫面香豔。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
嘴對嘴餵丸仔畫面香豔。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
胡美貽 林孝賢 胡美貽胸壓色誘Patrick Sir（圖片來源：破毒強人》劇集截圖）
胡美貽胸壓色誘Patrick Sir（圖片來源：破毒強人》劇集截圖）
胡美貽 林孝賢 林溥來亦入戲臀襲胡美貽。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
林溥來亦入戲臀襲胡美貽。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
胡美貽 林孝賢 Patrick Sir劇中飾演為賺錢上位不擇手段的奸角Cyrus。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
Patrick Sir劇中飾演為賺錢上位不擇手段的奸角Cyrus。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@謝玲玲.lingling、ig@nicolewmy資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 