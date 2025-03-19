胡杏兒結婚N年老公驚爆出軌 盤點胡說八道會6位情史 最靚花旦情路最坎坷
44歲 胡杏兒嫁李乘德 老公被爆夜場攬女
被稱為「港姐殺手」的金融才俊李乘德在2015年1月與胡杏兒公開戀情，並火速在12月舉行婚禮，隨後生下可愛BB，李乘德也收心養性，兩人經常在社交網絡上Po恩愛照，狂曬幸福，今年二人踏入婚姻第10個年頭。
不過近日捕捉到李乘德在52歲生日前的慶祝派對上，難免多飲幾杯後，與場內一位性感女子自拍合照，其後更見他摟抱並身貼身親吻對方，似是玩得過於盡興。不過據報導，Philip縱使玩至深夜，仍有自制地返回家中，未有與該女子進一步發展。
胡杏兒狠下心結束與黃宗澤8年長跑
黃宗澤和胡杏兒的7年愛情長跑人盡皆知，2005年拍攝《我的野蠻奶奶》傳出緋聞，一直傳足7年，期間兩人分分合合多次，Bosco也被傳出多次與其他女星有曖昧，最後2012年兩人被指出已分手。
44歲 姚子羚與徐偉棟認有發展空問
44歲的姚子羚曾與被稱為「的士邦」的有米男友鄭子邦拍拖3年，並曾共赴同居，但最後有指因姚子羚逼婚不成，導致兩人在2018年分手收場。到2020年，姚子羚被爆戀上已婚夜店董事Raymond，更流出床照，令她背上小三之名，不過女方強調兩人早已分手，之後兩人一度被傳翻撻，不過她否認並指與前度已好耐冇聯絡。
今年2月底，姚子羚與徐偉棟被傳媒拍到在將軍澳一家酒樓內一齊飲茶，當時姚子羚素顏出現，而徐偉棟則戴著深色的帽子，餐後兩人一同逛超市，接著結伴回到姚子羚的香閨，顯得十分親密。姚子羚接受傳媒訪問，更認大家有發展空問，仲大讚對方是好男仔！
近日姚子羚上《香港婚後事》做嘉賓，坦言曾遇到想結婚的對象：「但依家回頭望番，嗰個人並唔係可以同我行落去嘅人，可能我最終會離婚。」並表示目前單身，她坦言對愛情仍然有憧憬，但不會強求，她說：「唔係要搵一個人結婚，而係要遇到一個適合你嘅人，我依家唔係去求職，對我嚟講婚姻係一生一世嘅事。」
逼得太緊被提出分手 曾與黃宗澤一同夜蒲
姚子羚於2013年2月被記者拍到與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong秘密外遊，當時還有報導指子羚會與對方結婚。可惜，子羚對這段感情失去安全感，希望以一紙婚約留住男友，可惜逼得太緊令男友提出分手！
姚子羚跟黃宗澤Bosco也傳過一陣緋聞。有報導指當時與胡杏兒結束8年情的Bosco處處留情，在2013年更被拍到他向姚子羚出手，跟子羚一起喜愛夜蒲之餘，更駕駛名車管接管送，看來關係並非一般。
43歲胡定欣 單身8年成功脫單！
43歲視后胡定欣自去年11月宣布脫單後，感情生活備受關注。今年元宵佳節，她更大方公開與男友的甜蜜滑雪合照，幸福放閃。早前與好友聚餐時，胡定欣主動標籤「陳醫生」，足見二人感情穩定甜蜜。
與吳浩康地下情
胡定欣在1999年未入大台前，便已經與吳浩康在新秀節目撻著，胡定欣更搬到吳浩康寓所同居，發展地下情，到2004年才公開。之後吳浩康惹上了藏毒及打架官非，胡定欣都不離不棄，可惜在2006年吳浩康就移情莊思敏，兩人戀情結束。
馬國明因太悶而被飛起
2009年胡定欣同馬國明公開戀情，兩人拍拖的契機就是因為胡定欣搬到與馬國明住所附近，兩人經常一起上下班，近水樓台先得月，因而日久生情。不過後來有傳胡定欣嫌馬明太悶而且性格不合，拍拖2年就分開了，現時仍是好朋友。
上錯「賊船」 被陳展鵬傷透心
胡定欣和陳展鵬拍攝《城寨英雄》時被傳撻著，人前人後sweet到爆，在《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過煎pan後來被影到與落選港姐單文柔山頂密會，胡定欣食了個大檸檬，自責無帶眼識人，上錯「賊船」，心已傷透。
差一步嫁闊少沈柏淳 與音樂人陳明道因第三者介入玩完
胡定欣在2011年傳與開製作公司的闊少沈柏淳拍拖，拍拖兩年宣佈分手，男方被指偷食，雖然之後有想盡辦法箍煲，兩人去到談婚論價的階段，可惜最後都是分手收場。
2014年的時候胡定欣被拍到與音樂人陳明道(Terry)拍拖，2016年情人節時陳明道更送給定欣一大束玫瑰花，不過劇情峰迴路轉，同年7月定欣就在IG上發文，指陳道明只是自己的朋友，有傳是有第三者介入兩人戀情，胡定欣唯有與姊妹去旅行療傷。
42歲黃智雯 愛情長跑開花結果
42歲的黃智雯入行17年緋聞不多，對感情事一向低調，早在2012年她就遇到白馬王子，就是比她年長幾歲的珠寶集團高層詹文天，兩人愛情長跑11年，感情穩定，到去年更拉埋天窗，升呢做幸福人妻，並在同年12月宣布離巢TVB。
與袁偉豪情同兄弟
黃智雯曾被傳介入袁偉豪和岑杏賢戀情，導致兩人分手。黃智雯就解釋兩人是好兄弟，合作過很多套劇集，感情好到還會共飲一支水，平時也會玩得比較癲，難怪有人指她是兩人分手的導火線。
黃智雯與陳展鵬在2015年拍攝《張保仔》時曾傳出暗地裡「撻著」，更被雜誌拍到兩人在車廂中幽會，狀態親密，有傳已一起半年，不過最後都無結果收場。此前黃智雯又和羅仲謙在2010年拍攝《搜下留情》時曾傳出緋聞，當時的羅仲謙還未跟楊怡拍拖，之後的《巴不得媽媽》兩人更有感情線，令傳聞更加疑幻似真，當時大家都不約而同說過感情非常好。
44歲李施嬅訂婚4年最終分手收場
李施嬅於2019年七夕分享自己與99枝玫瑰的合照，公布戀情，到2021年2月，她在IG公布男友求婚成功，其未婚夫名為車崇健（Anson Cha）。可惜在上月（9日）宣布與訂婚4年的未婚夫車崇健正式分開：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」
李施嬅表示認為人生每個階段都能夠遇到一起學習和成長的人，不必需要太在意別人的看法，隨心便可。李施嬅最後表示希望大家給予二人多點私隱空間：「這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝」，雖然分手但依然表現大方。
與鄧健泓5年情被大台斬斷
鄧健泓和李施嬅在2004年時拍攝《老婆大人》戲中生情，男方當時力追女方，呵護備至又教她讀中文，令李施嬅芳心大動，隨後鄧健泓人氣急升，鄧健泓卻被無綫高層雪藏，聲明要把戀情低調化才能解凍，為挽救事業，鄧健泓選擇放棄愛情，兩人也因經常爭執，最後結束5年情，2010年宣布分手。
與胡杏兒老公李乘德有段情
李施嬅自09年跟鄧健泓分手後開竅，緋聞男友包括保良局總理吳守基、清洪契仔巫翊鳴、銀行太子林嘉誠、澳門酒店揸弗人Reggie Martin、告東尼子告崇恩等，個個非富則貴，被指釣金龜形象鮮明。
李施嬅更曾與現任胡杏兒的老公李乘德(Philip)拍過拖，2011年時候有傳二人相戀，離離合合李乘德最後卻選擇了胡杏兒，不過杏兒與李施嬅的姊妹情也沒有因此而破裂。
53歲胡蓓蔚 與單立文結婚16年依然恩愛
66歲的單立文和53歲的胡蓓蔚拍拖12年後在2008年結婚，直到現在已經是16年的老夫老妻，雖然豹哥比豹嫂大超過12年，但兩人依然非常恩愛，感情超好，時不時也會在社交網站上公然放閃，讓人羨慕。