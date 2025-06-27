胡諾言15歲大女畢業舞會公主look仙氣爆棚 網民敲碗叫原地出道！

藝人胡諾言與太太陳琪結婚16年，育有三名子女。近日，15歲大女胡芷苓（Jay）參加畢業舞會，媽媽陳琪在社交平台分享了她的最新照片。照片中，芷苓穿上淡紫色晚裝，以公主包頭髮型紮起長髮，展現優雅氣質和高貴氣場，香肩微露，笑容甜美，瞬間成為焦點。