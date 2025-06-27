胡諾言15歲大女畢業舞會公主look仙氣爆棚 網民敲碗叫原地出道！
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藝人胡諾言與太太陳琪結婚16年，育有三名子女。近日，15歲大女胡芷苓（Jay）參加畢業舞會，媽媽陳琪在社交平台分享了她的最新照片。照片中，芷苓穿上淡紫色晚裝，以公主包頭髮型紮起長髮，展現優雅氣質和高貴氣場，香肩微露，笑容甜美，瞬間成為焦點。
網民讚胡諾言15歲大女潛力無限
不少網民看過芷苓的照片後紛紛留言大讚，認為她遺傳了父母的高顏值，越大越靚，更有人直言「最美星二代又多一個」，甚至認為她絕對有選美潛質。部份網民更敲碗希望她原地出道，預言前途無可限量：「大家姐很美」、「越大越靚女」、「可以參加香港小姐喇」。
媽媽精心打扮 展現母女深厚感情
陳琪表示，為了女兒的畢業舞會，她特別為芷苓悉心挑選化妝、髮飾、服飾及首飾，每個細節都一絲不苟，務求讓女兒以最佳狀態亮相。母女之間的深厚感情亦在照片中流露無遺，成為網民熱議的另一話題。
星二代光環再添一員 網民熱議出道時機
胡芷苓憑著亮眼外貌及氣質，成為新一代星二代代表。網民除了討論她的外貌，更關注她未來是否會投身娛樂圈，期待她有朝一日正式出道，成為新星焦點。
圖片來源：IG@chan_kei_june資料或影片來源：原文刊於新假期