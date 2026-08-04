胡鴻鈞北美舞台重現劇集金曲！深情獻唱《祝君好》掀集體回憶殺
廣告
胡鴻鈞（Hubert）日前在北美演唱會上，接連獻唱多首經典劇集金曲，瞬間勾起全場觀眾的追劇回憶！他更罕有地在台上大騷琴技，自彈自唱冧爆粉絲，究竟他還準備了甚麼驚喜演出，讓現場觀眾聽到如癡如醉？
胡鴻鈞連唱5首經典劇集歌
在個人表演環節，胡鴻鈞（Hubert）為樂迷帶來一場回憶殺，他接連獻唱劇集《十月初五的月光》主題曲《祝君好》、劇集《降魔的》片尾曲《遙不可及》、劇集《逆天奇案》主題曲《逆襲》、劇集《把關者們》片尾曲《明知故犯》，以及劇集《殭》片尾曲《天地不容》等代表作。當演繹《天地不容》時，舞蹈員更配合充滿張力的編舞登場，營造出極具戲劇感的舞台效果。
胡鴻鈞坐定定自彈自唱冧爆全場
除了獻唱多首經典金曲，胡鴻鈞亦在台上展現其音樂才華。他隨後坐到鋼琴前，深情自彈自唱《凡人不懂愛》，溫柔的歌聲配上琴音，讓全場觀眾聽得陶醉。其後演繹《化蝶》時，更有舞蹈員配合唯美編舞與燈光效果，營造出如夢似幻的舞台氛圍，展現出他動靜皆宜的舞台魅力。
粉絲熱情上台獻花場面溫馨
胡鴻鈞的深情演繹顯然打動了在場每一位觀眾，在他演唱完畢後，有粉絲更熱情地上台向他獻上花束，表達支持。胡鴻鈞親切地接過花束並向粉絲連聲致謝，與台下觀眾的互動讓現場氣氛變得相當溫馨，掀起一陣小高潮。
網民激讚：不愧是劇歌之王
胡鴻鈞的表演片段在網上流傳後，引來粉絲洗版式留言。不少網民大讚：「首首都係經典，全部都識唱！」、「Hubert唱Live真係好屈機，不愧是劇歌之王！」、「自彈自唱《凡人不懂愛》嗰part真係好屈機，聽到心都融化！」、「舞台效果好正好有feel，完全值回票價！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期