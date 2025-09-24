膠戰S4｜6膠檳城玩命大冒險 Edan百厭激嬲爺爺 呢對CP玩「甜蜜煮飯仔」
6膠挑戰檳城逃生冒險樂園 反應大不同
今晚（24日）播出的一集，６膠來到檳城的逃生冒險樂園，全員要挑戰膽量，逐一體驗園內最刺激的機動遊戲，才能避過終極懲罰。其中最震撼的「大橡筋」環節，將參加者綁在繃緊的橡筋上，一下子拋到半空。肥腸率先應戰，全程表情冷靜，甚至在半空翻滾一圈，自信直言「完全無難度」。Jeffrey則被阿正要求「保持型男表情」，他起初還用單眼示範，卻在遊戲開始後立刻「表情管理失守」，連番慘叫，引來其餘５膠爆笑取笑。Edan一度猶豫，但在珈其勉勵下硬著頭皮上場，他閉眼死撐，全程幾乎沒有聲音，直到最後才忍不住爆喊「黐線呀」、「救命呀」，令５膠大感驚訝。他事後更笑說：「我已經畀ViuTV訓練到可以唔嗌啦。」
最後輪到阿正上陣，她在扣安全繩時忍不住央求工作人員「Very low, very low」，更苦口婆心：「I am really scared, but I have to win. Please help me！」不過一被拋上空，她立刻失控尖叫，場面同Jeffrey如出一轍。但即使嚇到崩潰，阿正依然顧著形象，還對鏡頭大叫：「等陣先，唔好畀大頭我呀，好醜呀！」引來全場再度爆笑。
第1屆膠人廚藝大賽開幕 爺爺被激嬲
6膠今集更分組大玩「廚藝大賽」，Edan與Jeffrey、Hilary與爺爺、肥腸與阿正組成三隊，要在100分鐘內炮製炒貴刁、馬來咖喱雞以及椰絲球三道指定菜式。眾人一開始都相當專心落廚，不過「百厭鬼」Edan就偏偏忍唔住搞爺爺，不斷惹對方發火。最終爺爺終於爆Seed，將一大勺咖喱粉撒落Edan和Jeffrey的鑊上，場面即刻失控！
肥腸阿正竟然煮出愛火花
雖然爺爺同Edan全程火花四濺，不過另一邊廂，肥腸與阿正就默契十足，氛圍完全相反。兩人沉默專注落廚，意外煮出「和諧感」，肥腸更笑言阿正唔多講嘢，反而展現出「另一種Charm」。之後二人更即興上演「甜蜜煮飯仔」小劇場，氛圍超爆笑。