膠戰S4｜Hillary慘遭背叛淚灑現場 5膠聯手報復 財閥身份瞬間揭穿

ViuTV《膠戰S4》6膠版魷魚遊戲篇爆笑連場，阿正肥腸唇印遊戲誕新CP；家姐Hillary因身份遭矇騙落淚，最終5膠聯手揭穿阿正真面目，劇情搞笑又刺激。

有新CP誕生 阿正肥腸粉紅泡泡MAX

今集《膠戰S4》繼續移師愉景灣，6膠大玩自創「魷魚遊戲」環節！在「司令」爺爺珈其嘅嚴格指令下，眾人先要挑戰經典遊戲「一二三木頭人」，之後更要喺限定時間內，盡力喺膠板上留下最多唇印，笑爆全場。

遊戲期間最爆笑莫過於阿正同肥腸，二人一度玩到差點攬埋一齊，最後竟然同樣齊齊留下10個唇印！阿正更即場「發脾氣」寸爆肥腸：「你做咩跟住我啲唇印嚟咀呀！」結果即刻引爆全場笑聲，新CP組合即時誕生！

家姐Hillary嬲到喊

每個小遊戲結束後，6膠均會與製作組進行「查賬」，盤點手上所餘金幣。豈料在過程中，家姐Hillary意外發現遊戲內其實僅設有「平民」與「財閥」兩種身份，頓時感到遭到背叛，情緒失控落淚：「我好信嘅一個人，一直講緊大話呃我。」

原來早於第一回合時，眾人已懷疑阿正是「財閥」。為洗脫嫌疑，阿正特意向Hillary聲稱自己肩負特別任務，並自揭身份為「暴發戶」，搞到兩姐妹差啲反面！

5膠聯手報復阿正財閥身份勁快揭穿

不過在最後的卡牌遊戲中，5膠突然展現罕見的團結，一致將矛頭指向阿正。原來阿正在小木屋領取預習獎勵時，Hillary已向其餘4膠揭露，阿正所謂「暴發戶」身份其實是謊言，強調對方真正的身份正是「財閥」，更激動得當場落淚。其他4膠都認為阿正自爆係「暴發戶」一事「做多咗」，決定合力報復。結果阿正的「財閥」身份很快被揭穿。阿正被拆穿後承諾會「為家姐討回公道」，Hillary才破涕為笑，二人關係亦隨之和好如初。

肥腸同阿正差啲攬埋一舊！
肥腸同阿正差啲攬埋一舊！（圖片來源：ViuTV）
兩個同樣獲得10分，爺爺都笑兩人係一對
兩個同樣獲得10分，爺爺都笑兩人係一對（圖片來源：ViuTV）
阿正仲問肥腸點解要跟住自己唇印去咀！
阿正仲問肥腸點解要跟住自己唇印去咀！（圖片來源：ViuTV）
Hillary因為被阿正背叛而忍唔住爆喊！
Hillary因為被阿正背叛而忍唔住爆喊！（圖片來源：ViuTV）
膠戰 hillary （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
阿正話因為被全世界懷疑，先逼不得已講大話。
阿正話因為被全世界懷疑，先逼不得已講大話。（圖片來源：ViuTV）
膠戰 hillary （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
阿正最後都被秒揭發身份
阿正最後都被秒揭發身份（圖片來源：ViuTV）
膠戰 hillary （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
阿正話會幫家姐翻身
阿正話會幫家姐翻身（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV

