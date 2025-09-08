膠戰4｜6膠騎呢喼套現身機場 未開拍已洗版熱議 網民催ViuTV快出周邊
《膠戰》系列向來深受觀眾追捧，早前有網民直擊「6膠」現身機場，仲拖住一個個充滿「膠味」嘅騎呢喼套登場，未開播已經掀起網上熱議！
膠戰4｜「6膠」騎呢喼套現身機場
早前有網民喺社交平台爆料，發現「6膠」現身機場，眾人拖住滿滿「膠味」嘅喼套登場，每個行李套上都印住成員嘅超巨型大頭配埋誇張表情，場面相當吸睛。消息一出，即刻引爆網上熱議，大批網民瘋狂截圖瘋傳，仲紛紛揣測：「係咪準備出國開拍《膠戰4》？」
網民爆笑留言：咁高調得唔得
唔少網民都忍唔住留言調侃，指「6膠」今次高調出國，簡直係幫「爺爺」岑珈其圓夢，終於可以飛去開拍《膠戰4》。另外，亦有人大讚佢哋嘅喼套夠晒搶鏡，甚至即場點名ViuTV要出周邊：「想要個gip套！」、「Viu快啲出啦！」，仲有人笑言：「從未見過機場職員笑到咁燦爛！」等。
《膠戰S4》下周一首播 全新一季繼續發放笑彈
《膠戰》系列一直深受觀眾追捧，經過膠粉們漫長等待，全新一季終於回歸！《膠戰S4》將於9月15日起，逢星期一至五晚上9時30分隆重登場。今季「6膠」成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸），將因一股神秘力量而被捲入異世界。他們要接受層出不窮、千奇百怪的遊戲挑戰，唯有闖關成功，才能打開通往現實世界的大門。
