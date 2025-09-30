膠戰S4｜城寨3子驚喜現身做嘉賓 6膠合力護航Edan獲封MVP

《膠戰S4》最終回請來城寨3子助陣，激戰三回合，6膠齊心合力護航Edan，上演精彩反勝一幕，網民睇到直呼『好爽』，更一致催拍第5季！

膠戰S4｜城寨3子驚喜做嘉賓

節目一開始，就有城寨2子張文傑、胡子彤率領史、域、勁組成「武家班」，正面迎戰由6膠組成的「膠家班」踢館。雙方分三個回合較量，包括「攻陷死亡塔」、「打理金剛腿」以及「殺出木人巷」。到第二回合，「龍師兄」伍允龍更強勢加入，與6膠大玩「搶腰帶」對決。雖然雙方實力懸殊，但「膠家班」憑合力拼搏，最終仍成功爭取到9次抽牌機會。

6膠齊心協力護名牌 Edan獲封MVP

最後一回合，6膠要在身上貼上名牌，與「武家班」上演《奔跑吧》式的搶名牌大戰。眾人決定將所有真名牌集中貼在Edan和Jeffrey身上，結果「武家班」全程緊追二人不放。其餘4膠則合力護航，不斷出招干擾城寨3子。加上Edan身手敏捷、跑得快又識揾位躲藏，最終「膠家班」成功力壓對手，贏得勝利！

網民大讚6膠落力 期待拍第5季

最後一集播出後，大批網民紛紛留言，直言城寨3子落力又「爛玩」，而6膠則聰明機靈，齊心保護MVP Edan，令整集節奏緊湊又充滿笑位，「睇得好爽」。同時，大家亦大讚拍攝團隊辛苦付出，笑言單是在電視機前觀看都已經覺得「好攰」，更一致表示非常期待第五季開播：「今次啲嘉賓都好爛玩」、「Edan真係好叻仔，六膠咁叻玩遊戲，外隊真係好難智取贏他們。」、「不如好似running man咁長播」、「Edan今晚係MVP，上半場跑得又快，身手好敏捷，下半場搵到個咁隱閉嘅位置，終於都可以安安全全咁抖下！6膠真係有勇有謀，無得輸」等。

膠戰S4 （圖片來源：網民留言截圖）
膠戰S4 （圖片來源：網民留言截圖）
膠戰S4 （圖片來源：網民留言截圖）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
圖片來源：網民留言截圖、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

