膠戰S4｜城寨3子驚喜現身做嘉賓 6膠合力護航Edan獲封MVP
《膠戰S4》最終回請來城寨3子助陣，激戰三回合，6膠齊心合力護航Edan，上演精彩反勝一幕，網民睇到直呼『好爽』，更一致催拍第5季！
膠戰S4｜城寨3子驚喜做嘉賓
節目一開始，就有城寨2子張文傑、胡子彤率領史、域、勁組成「武家班」，正面迎戰由6膠組成的「膠家班」踢館。雙方分三個回合較量，包括「攻陷死亡塔」、「打理金剛腿」以及「殺出木人巷」。到第二回合，「龍師兄」伍允龍更強勢加入，與6膠大玩「搶腰帶」對決。雖然雙方實力懸殊，但「膠家班」憑合力拼搏，最終仍成功爭取到9次抽牌機會。
6膠齊心協力護名牌 Edan獲封MVP
最後一回合，6膠要在身上貼上名牌，與「武家班」上演《奔跑吧》式的搶名牌大戰。眾人決定將所有真名牌集中貼在Edan和Jeffrey身上，結果「武家班」全程緊追二人不放。其餘4膠則合力護航，不斷出招干擾城寨3子。加上Edan身手敏捷、跑得快又識揾位躲藏，最終「膠家班」成功力壓對手，贏得勝利！
網民大讚6膠落力 期待拍第5季
最後一集播出後，大批網民紛紛留言，直言城寨3子落力又「爛玩」，而6膠則聰明機靈，齊心保護MVP Edan，令整集節奏緊湊又充滿笑位，「睇得好爽」。同時，大家亦大讚拍攝團隊辛苦付出，笑言單是在電視機前觀看都已經覺得「好攰」，更一致表示非常期待第五季開播：「今次啲嘉賓都好爛玩」、「Edan真係好叻仔，六膠咁叻玩遊戲，外隊真係好難智取贏他們。」、「不如好似running man咁長播」、「Edan今晚係MVP，上半場跑得又快，身手好敏捷，下半場搵到個咁隱閉嘅位置，終於都可以安安全全咁抖下！6膠真係有勇有謀，無得輸」等。
圖片來源：網民留言截圖、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期