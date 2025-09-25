膠戰S4｜劉沛蘅感觸發長文！直指5膠係安全網 預告檳城外景有血有汗

ViuTV人氣節目《膠戰S4》開播即引發熱話，「6膠」之一的劉沛蘅（Hilary）日前在社交平台感觸發長文，剖白幾季以來的心路歷程，更直言視隊友為「安全網」，讓她可以肆無忌憚做自己。她同時預告檳城外景將有驚人內容，究竟這趟旅程發生了什麼事？