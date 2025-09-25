膠戰S4｜劉沛蘅感觸發長文！直指5膠係安全網 預告檳城外景有血有汗

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV人氣節目《膠戰S4》開播即引發熱話，「6膠」之一的劉沛蘅（Hilary）日前在社交平台感觸發長文，剖白幾季以來的心路歷程，更直言視隊友為「安全網」，讓她可以肆無忌憚做自己。她同時預告檳城外景將有驚人內容，究竟這趟旅程發生了什麼事？

劉沛蘅長文剖白心路歷程

《膠戰》系列來到第四季，劉沛蘅在社交平台有感而發，撰寫長文分享感受。她表示每當重溫節目，都會回味「6膠」拍攝時的快樂時光。她寫道：「拍到第4季，我哋6膠呢幾年各自都經歷同成長咗好多，回想番嗰陣拍第1季 大家啱啱認識大家，大家都戇戇膠膠無咩顧慮。」她感恩節目讓他們成為好友，即使相隔多久再見，彼此的感情和連結依然不變，更形容隊友是她的安全網，讓她可以百分百信任，除了開玩笑地指名黃正宜。

自認好勝玩Game太認真

劉沛蘅坦言自己在遊戲中非常好勝，經常開啟「搏盡無悔mode」，有時甚至會擔心自己表現得「太認真」。不過她認為，真人騷的魅力就在於其真實性，不用計算太多，只想全情投入與另外五位成員的相處之中。她更震撼預告接下來在檳城拍攝的外景部分，形容整個旅程是「有笑、有淚、有血、有汗、有感動、有驚嚇」，呼籲觀眾一同感受，吊足粉絲胃口。

網民睇到勁感動狂讚六膠

劉沛蘅的真情流露引來大批網民共鳴，紛紛留言表示支持。不少粉絲大讚「6膠」之間的深厚情誼，留言稱：「鍾意睇膠戰就係因為你哋六個嘅bonding，好真好笑好暖好爆❤️」、「就係好鍾意睇你哋好真實咁相處，同埋有開心同唔開心都會撐住對方！真係好難能可貴」。更有忠實觀眾表示：「因為真實不做作，比sit com更精彩👏」，並希望節目可以一直拍下去，做到100季。

膠戰s4 劉沛蘅 6位成員齊齊出席宣傳活動！（圖片來源：ViuTV）
6位成員齊齊出席宣傳活動！（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：IG@hillarylau）
（圖片來源：IG@hillarylau）
膠戰s4 劉沛蘅 Jeffrey被其餘5膠取笑（圖片來源：ViuTV）
Jeffrey被其餘5膠取笑（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 ６膠來到檳城逃生冒險樂園，挑戰機動遊戲「大橡筋」（圖片來源：ViuTV）
６膠來到檳城逃生冒險樂園，挑戰機動遊戲「大橡筋」（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 阿正話會幫家姐翻身（圖片來源：ViuTV）
阿正話會幫家姐翻身（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 Hillary因為被阿正背叛而忍唔住爆喊！（圖片來源：ViuTV）
Hillary因為被阿正背叛而忍唔住爆喊！（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
膠戰s4 劉沛蘅 除了岑珈其之外其餘5膠日前接受訪問，大談拍攝秘聞！（圖片來源：IG@plastic_family6）
除了岑珈其之外其餘5膠日前接受訪問，大談拍攝秘聞！（圖片來源：IG@plastic_family6）
膠戰s4 劉沛蘅 （圖片來源：IG@cheongfat）
（圖片來源：IG@cheongfat）
膠戰s4 劉沛蘅 大家都玩得好放。（圖片來源：IG@kakisham）
大家都玩得好放。（圖片來源：IG@kakisham）
膠戰s4 劉沛蘅 《膠戰》今次破天荒衝出香港拍攝！（圖片來源：IG@edanlui）
《膠戰》今次破天荒衝出香港拍攝！（圖片來源：IG@edanlui）
膠戰s4 劉沛蘅 《膠戰S4》將在下週一播出，6膠齊齊出席記者會（圖片來源：ViuTV）
《膠戰S4》將在下週一播出，6膠齊齊出席記者會（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV，IG@hillarylau資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 