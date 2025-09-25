膠戰S4｜劉沛蘅感觸發長文！直指5膠係安全網 預告檳城外景有血有汗
ViuTV人氣節目《膠戰S4》開播即引發熱話，「6膠」之一的劉沛蘅（Hilary）日前在社交平台感觸發長文，剖白幾季以來的心路歷程，更直言視隊友為「安全網」，讓她可以肆無忌憚做自己。她同時預告檳城外景將有驚人內容，究竟這趟旅程發生了什麼事？
劉沛蘅長文剖白心路歷程
《膠戰》系列來到第四季，劉沛蘅在社交平台有感而發，撰寫長文分享感受。她表示每當重溫節目，都會回味「6膠」拍攝時的快樂時光。她寫道：「拍到第4季，我哋6膠呢幾年各自都經歷同成長咗好多，回想番嗰陣拍第1季 大家啱啱認識大家，大家都戇戇膠膠無咩顧慮。」她感恩節目讓他們成為好友，即使相隔多久再見，彼此的感情和連結依然不變，更形容隊友是她的安全網，讓她可以百分百信任，除了開玩笑地指名黃正宜。
自認好勝玩Game太認真
劉沛蘅坦言自己在遊戲中非常好勝，經常開啟「搏盡無悔mode」，有時甚至會擔心自己表現得「太認真」。不過她認為，真人騷的魅力就在於其真實性，不用計算太多，只想全情投入與另外五位成員的相處之中。她更震撼預告接下來在檳城拍攝的外景部分，形容整個旅程是「有笑、有淚、有血、有汗、有感動、有驚嚇」，呼籲觀眾一同感受，吊足粉絲胃口。
網民睇到勁感動狂讚六膠
劉沛蘅的真情流露引來大批網民共鳴，紛紛留言表示支持。不少粉絲大讚「6膠」之間的深厚情誼，留言稱：「鍾意睇膠戰就係因為你哋六個嘅bonding，好真好笑好暖好爆❤️」、「就係好鍾意睇你哋好真實咁相處，同埋有開心同唔開心都會撐住對方！真係好難能可貴」。更有忠實觀眾表示：「因為真實不做作，比sit com更精彩👏」，並希望節目可以一直拍下去，做到100季。
